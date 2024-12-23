Курица в духовке с грибами — благодаря яично-сливочной заливке блюдо получается очень нежным

Сегодня мы предлагаем вам окунуться в мир изысканной кухни и насладиться неповторимым вкусом курицы, запечённой с грибами в сливочном соусе. Это блюдо станет настоящим украшением вашего стола и подарит незабываемые впечатления вашим гостям.
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Запеканка
Ингредиенты:
куриное филе — 700-800 г;
соль — 1 ч. л.;
чёрный перец — 1/4 ч. л.;
чеснок — 2-3 зубчика;
сладкая паприка — 1/2 ч. л.;
сливки — 100 мл;
картофель — 700 г;
луковица — 1 шт. (по желанию);
растительное масло — 1-2 ст. л.;
приправы для картофеля — 1 ч. л.;
шампиньоны — 150-200 г;
помидоры свежие — 300-400 г;
сыр — 200 г.
Для заливки:
2 яйца;
щепотка соли;
150 мл сливок.
Приготовление:
Нарежьте куриное филе небольшими кусочками.
Добавьте к филе соль, перец, чеснок и паприку. Влейте сливки и перемешайте. Оставьте на время.
Нарежьте картофель кружочками, лук полукольцами, а шампиньоны пластинками.
Смажьте форму растительным маслом и выложите картофель, затем лук и грибы.
Сверху выложите куриное филе.
Нарежьте помидоры тонкими ломтиками и выложите на куриное филе.
Приготовьте заливку, смешав яйца, соль и сливки. Залейте курицу с овощами и поставьте в духовку, разогретую до 200 градусов, на 50 минут. За 10 минут до готовности посыпьте блюдо тёртым сыром.
Уточнения
Куря́тина — кулинарное и промышленное наименование куриного мяса.
Сли́вки — молочный продукт, получаемый из цельного молока путём сепарации жировой фракции.