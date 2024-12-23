Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
4 простых рецепта для здоровья ваших огурцов
7 мифов про сон
Nissan Patrol 2024 появился на российском авторынке
Признаки того, что ваша кошка вас обожает
Названы главные правила выбора обоев в 2025 году
Экс-невестка Марии Шукшиной скончалась в Санкт-Петербурге
Тайные силы в недрах Земли: как они влияют на время
Советы по выбору шампуня для разных типов волос
Жизнь по-американски — российский блогер раскрыл реальные расходы

Курица в духовке с грибами — благодаря яично-сливочной заливке блюдо получается очень нежным

1:46
Еда

Сегодня мы предлагаем вам окунуться в мир изысканной кухни и насладиться неповторимым вкусом курицы, запечённой с грибами в сливочном соусе. Это блюдо станет настоящим украшением вашего стола и подарит незабываемые впечатления вашим гостям.

Запеканка
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Запеканка

Ингредиенты:

  • куриное филе — 700-800 г;
  • соль — 1 ч. л.;
  • чёрный перец — 1/4 ч. л.;
  • чеснок — 2-3 зубчика;
  • сладкая паприка — 1/2 ч. л.;
  • сливки — 100 мл;
  • картофель — 700 г;
  • луковица — 1 шт. (по желанию);
  • растительное масло — 1-2 ст. л.;
  • приправы для картофеля — 1 ч. л.;
  • шампиньоны — 150-200 г;
  • помидоры свежие — 300-400 г;
  • сыр — 200 г.

Для заливки:

  • 2 яйца;
  • щепотка соли;
  • 150 мл сливок.

Приготовление:

  1. Нарежьте куриное филе небольшими кусочками.
  2. Добавьте к филе соль, перец, чеснок и паприку. Влейте сливки и перемешайте. Оставьте на время.
  3. Нарежьте картофель кружочками, лук полукольцами, а шампиньоны пластинками.
  4. Смажьте форму растительным маслом и выложите картофель, затем лук и грибы.
  5. Сверху выложите куриное филе.
  6. Нарежьте помидоры тонкими ломтиками и выложите на куриное филе.
  7. Приготовьте заливку, смешав яйца, соль и сливки. Залейте курицу с овощами и поставьте в духовку, разогретую до 200 градусов, на 50 минут.
    За 10 минут до готовности посыпьте блюдо тёртым сыром.

Уточнения

Куря́тина — кулинарное и промышленное наименование куриного мяса.

Сли́вки — молочный продукт, получаемый из цельного молока путём сепарации жировой фракции. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Сигналы жизни в 120 световых годах от Земли
Наука и техника
Сигналы жизни в 120 световых годах от Земли Аудио 
Икра за семь тысяч рублей и ёлка из бумаги: стало известно, как Блиновская отметит Новый год в СИЗО
Российский шоу-бизнес
Икра за семь тысяч рублей и ёлка из бумаги: стало известно, как Блиновская отметит Новый год в СИЗО Аудио 
Максим Матвеев публично обратился к Елизавете Боярской по особенному поводу: хорошо, что мы нашлись
Российский шоу-бизнес
Максим Матвеев публично обратился к Елизавете Боярской по особенному поводу: хорошо, что мы нашлись Аудио 
Популярное
Акула, которая живёт 400 лет, раскрыла учёным секрет вечной молодости

Гренландская акула — самое долго живущее позвоночное на планете. Ученые разгадали секрет её генома, который может изменить представления о старении.

Акула, которая живёт 400 лет, раскрыла учёным секрет вечной молодости
Отец Яниса Тиммы рассказал об общении с Анной Седоковой: сказала, что я ничего не стою
Отец Яниса Тиммы рассказал об общении с Анной Седоковой: сказала, что я ничего не стою
Раскрыта загадка генетической устойчивости постельных клопов
Идеальное соседство! Что лучше посадить рядом с огурцами
Непонятные для иностранцев. Традиции на Новый год, которые мы унаследовали от СССР Дмитрий Плотников Маотай маотаем, но на ус мотаем — как китайцы наводят мосты Игорь Буккер
Икра за семь тысяч рублей и ёлка из бумаги: стало известно, как Блиновская отметит Новый год в СИЗО
Кристина Орбакайте нарядила с семьёй новогоднюю ёлку в американском доме
Михаил Боярский отказывается помогать внучке пробиться в шоу-бизнес: у неё есть один минус
Михаил Боярский отказывается помогать внучке пробиться в шоу-бизнес: у неё есть один минус
Последние материалы
Названы главные правила выбора обоев в 2025 году
Экс-невестка Марии Шукшиной скончалась в Санкт-Петербурге
Тайные силы в недрах Земли: как они влияют на время
Советы по выбору шампуня для разных типов волос
Жизнь по-американски — российский блогер раскрыл реальные расходы
Курица в духовке с грибами — благодаря яично-сливочной заливке блюдо получается очень нежным
Чем привлекает нетуристическая Мацусака в Японии
COVID-19 помог физикам впервые измерить квантовую геометрию
От петуний до гвоздик: как получить крепкую рассаду в холодное время?
10 растений для тех, кто не умеет ухаживать за цветами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.