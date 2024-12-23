Курица в духовке с грибами — благодаря яично-сливочной заливке блюдо получается очень нежным

1:46 Your browser does not support the audio element. Еда

Сегодня мы предлагаем вам окунуться в мир изысканной кухни и насладиться неповторимым вкусом курицы, запечённой с грибами в сливочном соусе. Это блюдо станет настоящим украшением вашего стола и подарит незабываемые впечатления вашим гостям.

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Запеканка

Ингредиенты:

куриное филе — 700-800 г;

соль — 1 ч. л.;

чёрный перец — 1/4 ч. л.;

чеснок — 2-3 зубчика;

сладкая паприка — 1/2 ч. л.;

сливки — 100 мл;

картофель — 700 г;

луковица — 1 шт. (по желанию);

растительное масло — 1-2 ст. л.;

приправы для картофеля — 1 ч. л.;

шампиньоны — 150-200 г;

помидоры свежие — 300-400 г;

сыр — 200 г.

Для заливки:

2 яйца;

щепотка соли;

150 мл сливок.

Приготовление:

Нарежьте куриное филе небольшими кусочками. Добавьте к филе соль, перец, чеснок и паприку. Влейте сливки и перемешайте. Оставьте на время. Нарежьте картофель кружочками, лук полукольцами, а шампиньоны пластинками. Смажьте форму растительным маслом и выложите картофель, затем лук и грибы. Сверху выложите куриное филе. Нарежьте помидоры тонкими ломтиками и выложите на куриное филе. Приготовьте заливку, смешав яйца, соль и сливки. Залейте курицу с овощами и поставьте в духовку, разогретую до 200 градусов, на 50 минут.

За 10 минут до готовности посыпьте блюдо тёртым сыром.

Уточнения

Куря́тина — кулинарное и промышленное наименование куриного мяса.



Сли́вки — молочный продукт, получаемый из цельного молока путём сепарации жировой фракции.

