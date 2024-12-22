Почему лавровый лист стоит положить в воду до 24 декабря?

2:19 Your browser does not support the audio element. Еда

С приближением Рождества и завершающего года многие люди начинают искать определенные ритуалы, которые помогут привлечь новую энергию, изобилие и деньги.

Фото: flickr.com by Consell Comarcal del Baix Empordà, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ лавровый лист

В декабре, во время праздников, включающих закрытие циклов и обновление, практикующие ритуалы Фэншуй используют особую практику с лавровыми листьями и водой, чтобы создать гармонию между человеком и его окружением. Этот древний метод считается способствующим улучшению энергетического баланса и привлечению удачи в новом году, сообщает Newsbomb.

Изначально этот даосистский ритуал основывается на использовании энергии в доме, используя научные расчёты для гармонизации сил и создания согласия между жителями и их окружением, особенно внутри собственного дома.

Этот ритуал Фэншуй необходимо проводить 24 декабря до наступления сумерек. Рождество — это один из самых ожидаемых праздников для всей семьи, так как он приносит надежду и пробуждает желание начать новый год с новой энергией. Именно поэтому ритуал с лавровыми листьями и водой считается одним из самых популярных в это время.

Для выполнения ритуала с лавровыми листьями, способствующего привлечению денег и благополучия в дом, вам необходимы следующие материалы:

Лавровые листья.

1 стакан воды.

Шаги для выполнения ритуала:

1. Поместите листья лавра в стакан с водой и дайте им настояться одну минуту.

2. После этого возьмите их в руку, крепко сожмите до тех пор, пока они не треснут, а затем оставьте их на земле.

3. Повторяйте эти действия трижды, чтобы обновить энергии и подготовить пространство для прихода гармонии, здоровья, финансового благополучия и любви.

Важно помнить, что лавр в древности ассоциировался с победой, славой и честью. В Древнем Риме лавровый венок вручали победителям спортивных и военных соревнований как символ триумфа. Следуя этим простым шагам, вы сможете не только очистить свое жизненное пространство, но и привлечь позитивные изменения в свою жизнь в новом году.

Уточнения

Лавро́вый лист — листья лавра благородного, использующиеся в кулинарии как пряность.

