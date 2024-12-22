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Почему лавровый лист стоит положить в воду до 24 декабря?

2:19
Еда

С приближением Рождества и завершающего года многие люди начинают искать определенные ритуалы, которые помогут привлечь новую энергию, изобилие и деньги.

лавровый лист
Фото: flickr.com by Consell Comarcal del Baix Empordà, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
лавровый лист

В декабре, во время праздников, включающих закрытие циклов и обновление, практикующие ритуалы Фэншуй используют особую практику с лавровыми листьями и водой, чтобы создать гармонию между человеком и его окружением. Этот древний метод считается способствующим улучшению энергетического баланса и привлечению удачи в новом году, сообщает Newsbomb.

Изначально этот даосистский ритуал основывается на использовании энергии в доме, используя научные расчёты для гармонизации сил и создания согласия между жителями и их окружением, особенно внутри собственного дома.

Этот ритуал Фэншуй необходимо проводить 24 декабря до наступления сумерек. Рождество — это один из самых ожидаемых праздников для всей семьи, так как он приносит надежду и пробуждает желание начать новый год с новой энергией. Именно поэтому ритуал с лавровыми листьями и водой считается одним из самых популярных в это время.

Для выполнения ритуала с лавровыми листьями, способствующего привлечению денег и благополучия в дом, вам необходимы следующие материалы: 

  • Лавровые листья.
  • 1 стакан воды.

Шаги для выполнения ритуала:
1. Поместите листья лавра в стакан с водой и дайте им настояться одну минуту.
2. После этого возьмите их в руку, крепко сожмите до тех пор, пока они не треснут, а затем оставьте их на земле.
3. Повторяйте эти действия трижды, чтобы обновить энергии и подготовить пространство для прихода гармонии, здоровья, финансового благополучия и любви.

Важно помнить, что лавр в древности ассоциировался с победой, славой и честью. В Древнем Риме лавровый венок вручали победителям спортивных и военных соревнований как символ триумфа. Следуя этим простым шагам, вы сможете не только очистить свое жизненное пространство, но и привлечь позитивные изменения в свою жизнь в новом году.

Уточнения

Лавро́вый лист — листья лавра благородного, использующиеся в кулинарии как пряность.

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Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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