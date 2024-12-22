Какими должны быть блюда на новогоднем столе, чтобы не навредить фигуре и здоровью?

Новый год у многих ассоциируется с праздничным столом, но многие опасаются переедания. Вот несколько советов от Андрея Лебедева, главного технолога сервиса PizzaSushiWok, о том, как сделать разнообразный стол без лишних калорий.

Фото: commons.wikimedia.org by Klkammerzell, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Закуски на праздничном столе

Майонез — главный враг здорового питания, поэтому стоит заменить его на нежирный йогурт или сметану. Также можно приготовить салаты без заправки, добавив больше овощей и зелени. Оригинальное решение — салат из свёклы, киноа и трав с соусом из оливкового масла, чеснока и сока лайма. Фрукты, такие как яблоки, груши, апельсины и ананасы, также подойдут для праздничного стола, пишет Газета.Ru со ссылкой на эксперта.

Вместо жирных колбасных и сырных нарезок можно предложить гостям овощные палочки с хумусом или йогуртовым соусом, орехи и сухофрукты, а также лёгкие сыры, например, фета или моцарелла. Хлеб и хлебцы лучше выбирать цельнозерновые. Овощи богаты клетчаткой, витаминами и минералами, при этом содержат мало калорий. Брокколи, шпинат, огурцы, помидоры, перец, редис и сельдерей — отличный выбор. Зелень также подойдёт — петрушка, укроп, базилик и кинза добавят свежести и аромата.

Нежирные сорта мяса, такие как индейка или курица, хорошо сочетаются с овощами в закусках и салатах. Вместо традиционного салата "Селёдка под шубой" можно попробовать салат с куриной грудкой, красной фасолью, грецкими орехами, кинзой, луком и гранатом. Рулетики с индейкой и запечёнными овощами или авокадо и креветками также подойдут для праздничного стола.

Рыба, такая как лосось или форель, отлично сочетается с апельсинами, ананасами или клюквенным соусом. Готовить лучше на пару, запекать или тушить, избегая жарки на масле. Также можно использовать гриль для стейков, куриных грудок и овощей.

Вместо белого риса и макарон лучше выбрать цельнозерновые продукты, такие как бурый рис и киноа. Они богаты клетчаткой и медленными углеводами, которые обеспечивают длительное чувство сытости и энергию. Полезные жиры, такие как оливковое масло, авокадо, орехи и семена, добавят блюдам насыщенный вкус и пользу для здоровья.

Напитки тоже важны. Вместо газированных напитков, сладких соков и лимонадов лучше выбрать воду с фруктами или травами, несладкий чай или свежевыжатые соки без сахара. Лёгкий белковый десерт, такой как чиа-пудинг с творогом, также подойдёт для праздничного стола.

Уточнения

Нового́дний сто́л — атрибут встречи Нового года в большинстве стран, имеющий большие отличия, обусловленные народными традициями, страной и регионом проживания.

