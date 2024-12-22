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Бананы для здоровья: почему они особенно полезны после 55 лет?

3:05
Еда

Банан — это очень полезный фрукт, но его благотворное влияние на здоровье мы ощущаем по-настоящему только тогда, когда употребляем его в правильном виде. Большинство людей, предпочитает есть бананы, когда они уже стали жёлтыми, так как в этом состоянии они более зрелые и сладкие. Однако как зелёные, так и спелые жёлтые бананы наполнены клетчаткой, витамином и минералами, но между ними существует важная разница.

банан
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
банан

Почему зелёный банан полезен?
Бананы собираются в недозрелом состоянии, то есть когда они зелёные, и в процессе транспортировки они немного дозревают. В овощных отделах супермаркетов порой можно встретить зелёные или желтоватые бананы, которые находятся в недоспелом состоянии и созреют уже у вас дома. Такие полузрелые бананы обычно имеют легкий горьковатый вкус и содержат больше крахмала, который в процессе дозревания превращается в сахар.

Исследования показывают, что зелёные бананы могут быть особенно полезны для поддержания здоровья, благодаря высокому содержанию клетчатки и низкому уровню сахара. Они помогают контролировать уровень глюкозы в крови и способствуют улучшению пищеварения. Это делает их отличным выбором для людей всех возрастов, особенно для тех, кто заботится о своем здоровье после 55 лет.

Зелёные бананы проходят через пищеварительную систему не переваренными, действуя как естественный пребиотик и обеспечивая питание полезным кишечным бактериям. Однако по мере созревания содержание крахмала в бананах снижается, и они превращаются в обычный сахар. В полностью зрелом банане лишь 1% углеводов составляет крахмал. Зелёные бананы также отличаются высоким содержанием пектина, который поддерживает пищеварение и помогает регулировать уровень сахара в крови.

Питательные вещества в зелёном банане

Зелёные бананы содержат те же полезные вещества и витамины, что и желтые. Они являются отличным источником калия, витамина B6, марганца и витамина C. Благодаря высокому содержанию клетчатки они очень питательны и могут стать отличной заменой полноценному завтраку.

Бананы обладают низким гликемическим индексом, который в два раза меньше по сравнению с зрелыми плодами благодаря содержанию медленно усваиваемых углеводов. Для наглядности: гликемический индекс зеленых бананов составляет 30, тогда как у спелых — 60. Это значение показывает, насколько быстро организм перерабатывает углеводы.

Тем не менее следует помнить, что чрезмерное потребление зеленых бананов может вызвать газообразование, дискомфорт и запоры. Также они не рекомендуются людям с аллергией на латекс, так как содержат белки, схожие с латексными, и могут спровоцировать аллергическую реакцию.

Уточнения

Крахма́л — смесь полисахаридов амилозы и амилопектина, мономером которых является альфа-глюкоза. Крахмал синтезируется растениями в хлоропластах с использованием энергии света при фотосинтезе.

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Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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