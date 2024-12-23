Признаки качественной икры: на что обратить внимание

Красная икра — это не только деликатес, но и продукт, к которому предъявляются строгие требования по качеству. Эксперты поделились основными признаками, которые помогут выбрать идеальную икру.
Лучше всего приобретать икру в супермаркетах или специализированных рыбных магазинах. В таких местах обеспечиваются надлежащие условия хранения и минимизируется риск покупки некачественного продукта.
Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете выбрать икру, которая станет настоящим украшением праздничного стола.
Икра́ - вымётываемые в воду яйца самок рыб, земноводных, моллюсков, иглокожих, также некоторых других животных.
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