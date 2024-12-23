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Признаки качественной икры: на что обратить внимание

1:25
Еда

Красная икра — это не только деликатес, но и продукт, к которому предъявляются строгие требования по качеству. Эксперты поделились основными признаками, которые помогут выбрать идеальную икру.

Красная икра
Фото: commons.wikimedia.org by TypeZero, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Красная икра

На что обратить внимание при покупке?

Упаковка

  • Дата изготовления должна быть указана на банке. Лучший продукт производится в сезон вылова рыбы — с мая по октябрь.
  • Маркировка "ГОСТ" гарантирует соблюдение стандартов качества.
  • Дата должна быть выбита наружу, а не нанесена краской.

Место покупки

  • Покупайте икру только в магазинах или специализированных рыбных отделах.
  • Избегайте икры на развес, особенно на рынках, так как её качество сложно проверить, а риск содержания вредных консервантов высок.

Внешний вид икры

  • Икринки должны быть рассыпчатыми, сухими, однородного цвета и консистенции.
  • При переворачивании банки икра не должна медленно стекать по стенкам.

Где покупать икру?

Лучше всего приобретать икру в супермаркетах или специализированных рыбных магазинах. В таких местах обеспечиваются надлежащие условия хранения и минимизируется риск покупки некачественного продукта.

Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете выбрать икру, которая станет настоящим украшением праздничного стола.

Уточнения

Икра́ - вымётываемые в воду яйца самок рыб, земноводных, моллюсков, иглокожих, также некоторых других животных.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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