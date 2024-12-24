Правильная заморозка мяса: узнайте, как избежать порчи продуктов

2:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Замораживание мяса — эффективный способ продлить его свежесть, однако важно соблюдать рекомендуемые сроки хранения для каждого вида продукта.

Фото: freepik.com by mdjaff, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сырое мясо на столе

Рекомендованные сроки хранения замороженного мяса:

Говядина: до 9 месяцев при температуре -18 °C.

Свинина: до 6 месяцев при температуре -18 °C.

Баранина: до 6 месяцев при температуре -18 °C.

Птица (курица, индейка): до 12 месяцев при температуре -18 °C.

Мясной фарш и субпродукты: до 3-4 месяцев при температуре -18 °C.

Рекомендации по замораживанию и хранению мяса:

Свежесть продукта: замораживайте только свежее мясо, чтобы сохранить его качество и питательные свойства.

Упаковка: используйте герметичные пакеты или контейнеры, предназначенные для заморозки, чтобы предотвратить обморожение и проникновение посторонних запахов.

Температурный режим: поддерживайте постоянную температуру в морозильной камере на уровне -18 °C или ниже.

Маркировка: обозначайте дату заморозки на упаковке, чтобы отслеживать сроки хранения и своевременно использовать продукты.

Размораживание мяса:

В холодильнике: переместите мясо из морозильной камеры на нижнюю полку холодильника и оставьте до полного размораживания.

В холодной воде: поместите герметично упакованное мясо в емкость с холодной водой, регулярно меняя воду для поддержания низкой температуры.

В микроволновой печи: используйте режим размораживания, следуя инструкциям устройства, однако этот метод может привести к неравномерному прогреву продукта.

Соблюдение этих рекомендаций поможет сохранить качество и безопасность замороженного мяса, обеспечивая вкусные и полезные блюда для вас и вашей семьи.

Уточнения

Срок годности (UBD англ. Use By Date; expiration date) — время хранения продуктов питания и др., в течение которого они остаются безопасными для употребления; может обозначаться датой, когда этот срок истекает (вместе с датой производства).



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