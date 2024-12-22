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Изысканные рождественские закуски без готовки

2:26
Еда

Хотите удивить гостей на Рождество без лишних хлопот на кухне? Предлагаем подборку из 15+ праздничных закусок, не требующих готовки. Эти быстрые и изысканные блюда идеально подойдут для вашего праздничного стола.

Праздничный стол
Фото: torange.biz is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International
Праздничный стол

Идеи для рождественских закусок без готовки:

Карпаччо из свежего лосося

Изысканная закуска из сырого лосося, замаринованного с лаймом, розовым перцем и мятой. Простое в приготовлении блюдо, которое впечатлит ваших гостей.

Брускетты с лососем и маринованными цукини

Хрустящие тосты с нежным лососем, маринованными цукини и сливочным сыром. Идеальный выбор для легкой и быстрой закуски.

Закуска с грушей, грецкими орехами и козьим сыром

Гурманская комбинация сладкой груши, хрустящих орехов и пикантного козьего сыра. Прекрасный выбор для изысканного аперитива.

Салат из апельсинов и фенхеля

Свежий и легкий салат с апельсинами, фенхелем и оливками. Традиционное сицилийское блюдо, которое добавит ярких красок на ваш стол.

Мусс из тунца

Нежный мусс из тунца и сливочного сыра, идеально подходящий для намазывания на тосты или крекеры. Быстрая и вкусная закуска для любого случая.

Кростини с цикорием, анчоусами и бурратой

Хрустящие кростини с пикантным цикорием, анчоусами и кремовой бурратой. Оригинальная и быстрая закуска для гурманов.

Маринованный фенхель с бальзамическим уксусом

Легкий и ароматный салат из маринованного фенхеля с бальзамическим уксусом и оливками. Отличный выбор для здорового начала трапезы.

Тартар из лосося и авокадо

Свежий тартар из лосося и авокадо с японскими нотками. Идеальная закуска для любителей азиатской кухни.

Карпаччо из брезаолы с рукколой и пармезаном

Тонкие ломтики брезаолы с пряной рукколой и стружкой пармезана. Классическая итальянская закуска, готовая за считанные минуты.

Эти рецепты помогут вам создать разнообразное и вкусное меню без необходимости стоять у плиты. Порадуйте своих близких изысканными блюдами, наслаждаясь праздничной атмосферой без лишних забот.

Уточнения

Цико́рий обыкнове́нный (лат. Cichórium íntybus) — вид многолетних травянистых растений из рода Цикорий (Cichorium) семейства Астровые (Asteraceae).

Фе́нхель обыкнове́нный (лат. Foenículum vulgáre) — одно-, дву- или многолетнее растение, вид рода Фенхель (Foeniculum) семейства Зонтичные (Apiaceae).

Бреза́ола (итал. bresaola) — блюдо из соленой вяленой говядины (в некоторых случаях также конина, свинина, оленина или ослятина), которая вызревает на протяжении двух-трёх месяцев, пока не становится твёрдой и не приобретает характерный темно-красный цвет.

Буррата (итал. burrata) — итальянский свежий сыр, изготавливаемый из сливок и молока буйволицы или коровы; относится к семейству сыров моцарелла.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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