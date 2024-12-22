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Простой, но вкусный салат для новогоднего стола! Потратьте минимум усилий

0:59
Еда

Ингредиенты

  1. Куриная грудка — 300 г.
  2. Пекинская капуста — 400 г.
  3. Консервированная кукуруза — 200 г.
  4. Семена кунжута — 2 ч.л.
  5. Майонез — 4 ст.л.

Процесс приготовления

  1. Отварить куриную грудку обычным способом.
  2. На сухой сковороде обжарить семена кунжута до золотистого цвета, не добавляя масла.
  3. В отдельной емкости смешать майонез с поджаренными семенами кунжута, дать смеси немного настояться. Можно добавить специи или свежую зелень по вкусу.
  4. Нашинковать промытую пекинскую капусту и положить её в салатник.
  5. Слить жидкость из банки с консервированной кукурузой.
  6. Нарезать готовую куриную грудку.
  7. Все ингредиенты поместить в салатник и заправить смесью майонеза и кунжута.

После этого салат следует охладить в холодильнике перед подачей на стол.

пекинская капуста
Фото: commons.wikimedia.org by Judgefloro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
пекинская капуста

Уточнения

Пеки́нская капу́ста также китайская капуста, петсай (англ. pe-tsai) или салатная капуста — сортогруппа листовых овощей, которые ботанически относятся к виду Репа огородная, но в быту чаще называются листовой капустой или салатом.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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