Простой, но вкусный салат для новогоднего стола! Потратьте минимум усилий

0:59 Your browser does not support the audio element. Еда

Ингредиенты

Куриная грудка — 300 г. Пекинская капуста — 400 г. Консервированная кукуруза — 200 г. Семена кунжута — 2 ч.л. Майонез — 4 ст.л.

Процесс приготовления

Отварить куриную грудку обычным способом. На сухой сковороде обжарить семена кунжута до золотистого цвета, не добавляя масла. В отдельной емкости смешать майонез с поджаренными семенами кунжута, дать смеси немного настояться. Можно добавить специи или свежую зелень по вкусу. Нашинковать промытую пекинскую капусту и положить её в салатник. Слить жидкость из банки с консервированной кукурузой. Нарезать готовую куриную грудку. Все ингредиенты поместить в салатник и заправить смесью майонеза и кунжута.

После этого салат следует охладить в холодильнике перед подачей на стол.

Фото: commons.wikimedia.org by Judgefloro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ пекинская капуста

Уточнения

Пеки́нская капу́ста также китайская капуста, петсай (англ. pe-tsai) или салатная капуста — сортогруппа листовых овощей, которые ботанически относятся к виду Репа огородная, но в быту чаще называются листовой капустой или салатом.

