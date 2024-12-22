Простой, но вкусный салат для новогоднего стола! Потратьте минимум усилий

На сухой сковороде обжарить семена кунжута до золотистого цвета, не добавляя масла.
В отдельной емкости смешать майонез с поджаренными семенами кунжута, дать смеси немного настояться. Можно добавить специи или свежую зелень по вкусу.
Нашинковать промытую пекинскую капусту и положить её в салатник.
Слить жидкость из банки с консервированной кукурузой.
Нарезать готовую куриную грудку.
Все ингредиенты поместить в салатник и заправить смесью майонеза и кунжута.
После этого салат следует охладить в холодильнике перед подачей на стол.
Фото: commons.wikimedia.org by Judgefloro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
пекинская капуста
Уточнения
Пеки́нская капу́ста также китайская капуста, петсай (англ. pe-tsai) или салатная капуста — сортогруппа листовых овощей, которые ботанически относятся к виду Репа огородная, но в быту чаще называются листовой капустой или салатом.