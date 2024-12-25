Что общего у фасоли и лекарств? Ответ вас удивит

1:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Доктор Александр Мясников удивляется, почему фасоль так редко появляется на столах россиян. Этот доступный и полезный продукт способен заменить даже мясо и подходит всем, включая гипертоников.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain фасоль

Быстро, полезно, вкусно

Для тех, кто считает, что фасоль готовить слишком долго, врач предлагает альтернативу — зеленую стручковую фасоль. Она готовится за считанные минуты: просто опустите стручки в кипящую воду, и ваш полезный гарнир готов.

Чем фасоль полезна

Заменитель мяса

Фасоль богата витаминами и минералами. Единственное, чего в ней нет, — это витамин B12, который содержится только в продуктах животного происхождения.

Рекордсмен по микроэлементам

Фасоль содержит магний, селен, фолиевую кислоту и другие ценные вещества. Зеленая фасоль, по словам Мясникова, особенно выделяется своим составом.

Поддержка фигуры и здоровья

Этот продукт не только препятствует набору веса, но и обладает лечебными свойствами.

Лечебный эффект

Фасоль помогает регулировать уровень сахара в крови, поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы и насыщает организм клетчаткой, что способствует улучшению пищеварения.

Уточнения

Фасо́ль — типовой род растений семейства Бобовые (Fabaceae), объединяющий около 97 видов в более тёплых областях обоих полушарий. Разводятся из-за плодов и семян (бобов), а некоторые виды также из-за цветков.



