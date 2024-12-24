Удивительный эффект кабачковой икры для вашего организма

1:20 Your browser does not support the audio element. Еда

Кабачковая икра — доступный продукт, который можно найти в любом магазине. Но что ценного она приносит организму? Ответ на этот вопрос дал теледоктор Александр Мясников в своей программе.

Фото: commons.wikimedia.org by Ssofija, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Икра из кабачков

Польза кабачков для организма

Главную ценность кабачковой икры составляют сами кабачки. Они богаты клетчаткой, которая:

легко растворяется в воде,

поддерживает здоровье пищеварительной системы,

способствует нормализации уровня сахара в крови.

Микроэлементы и антиоксиданты

Кабачки содержат множество полезных микроэлементов, включая витамин С, который:

укрепляет иммунитет,

способствует заживлению ран,

сохраняет упругость кожи,

помогает бороться с преждевременным старением.

Польза для сердечно-сосудистой системы и кожи

Александр Мясников подчеркнул, что кабачки оказывают положительное воздействие на сердце, сосуды, пищеварительную систему и состояние кожи.

Кабачковая икра или свежие кабачки

Хотя кабачковая икра полезна, стоит помнить, что в процессе приготовления часть витаминов теряется, а содержание соли и растительного масла может быть выше, чем в свежих кабачках. Поэтому важно выбирать качественные продукты и не злоупотреблять готовыми консервами.

Уточнения

Кабачо́к — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. Плоды могут быть зелёного, жёлтого, чёрного или белого цвета. Мякоть нежная и быстроваркая.



