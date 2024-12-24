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Удивительный эффект кабачковой икры для вашего организма

1:20
Еда

Кабачковая икра — доступный продукт, который можно найти в любом магазине. Но что ценного она приносит организму? Ответ на этот вопрос дал теледоктор Александр Мясников в своей программе.

Икра из кабачков
Фото: commons.wikimedia.org by Ssofija, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Икра из кабачков

Польза кабачков для организма

Главную ценность кабачковой икры составляют сами кабачки. Они богаты клетчаткой, которая:

  • легко растворяется в воде,
  • поддерживает здоровье пищеварительной системы,
  • способствует нормализации уровня сахара в крови.

Микроэлементы и антиоксиданты

Кабачки содержат множество полезных микроэлементов, включая витамин С, который:

  • укрепляет иммунитет,
  • способствует заживлению ран,
  • сохраняет упругость кожи,
  • помогает бороться с преждевременным старением.

Польза для сердечно-сосудистой системы и кожи

Александр Мясников подчеркнул, что кабачки оказывают положительное воздействие на сердце, сосуды, пищеварительную систему и состояние кожи.

Кабачковая икра или свежие кабачки

Хотя кабачковая икра полезна, стоит помнить, что в процессе приготовления часть витаминов теряется, а содержание соли и растительного масла может быть выше, чем в свежих кабачках. Поэтому важно выбирать качественные продукты и не злоупотреблять готовыми консервами.

Уточнения

Кабачо́к — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. Плоды могут быть зелёного, жёлтого, чёрного или белого цвета. Мякоть нежная и быстроваркая.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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