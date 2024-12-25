Как ингаляции с картошкой могут обжечь дыхательные пути

Популярный народный метод лечения простуды — ингаляции с горячей картошкой — может быть не только бесполезным, но и опасным. Теледоктор Елена Малышева рассказала, почему стоит отказаться от этой процедуры.
Малышева отметила, что горячий пар от вареной картошки может:
"Когда вы делаете ингаляцию с открытым ртом над горячими жидкостями или паром, пар попадает только в полость рта. Дальше гортань закрывает трахею и бронхи, соответственно, пар не проникает в легкие. Это абсолютно бесполезно", — объяснила Малышева.
Кроме того, попытка лечиться этим методом может затянуть процесс выздоровления, так как реальной помощи организму он не оказывает.
Если требуется увлажнение дыхательных путей, врачи рекомендуют использовать современные ингаляторы (небулайзеры), которые равномерно распыляют лечебный раствор без риска ожогов.
Карто́фель — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Клубни картофеля являются важным пищевым продуктом. Плоды ядовиты в связи с содержанием в них соланина.
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