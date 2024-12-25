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Как ингаляции с картошкой могут обжечь дыхательные пути

1:25
Еда

Популярный народный метод лечения простуды — ингаляции с горячей картошкой — может быть не только бесполезным, но и опасным. Теледоктор Елена Малышева рассказала, почему стоит отказаться от этой процедуры.

Картошка, картофель
Фото: https://www.flickr.com/photos/tomtolkien/4213688766/ by Thomas Tolkien from Scarborough, UK, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Картошка, картофель

Чем опасны картофельные ингаляции

Малышева отметила, что горячий пар от вареной картошки может:

  1. Обжечь дыхательные пути. Даже кратковременный контакт с паром способен повредить слизистую оболочку.
  2. Обжечь кожу лица. Особенно это актуально для детей, кожа которых более чувствительна к высоким температурам.
  3. Случаи ожогов после таких процедур не редкость, и иногда они приводят к госпитализации в ожоговые отделения.

Почему метод не работает

"Когда вы делаете ингаляцию с открытым ртом над горячими жидкостями или паром, пар попадает только в полость рта. Дальше гортань закрывает трахею и бронхи, соответственно, пар не проникает в легкие. Это абсолютно бесполезно", — объяснила Малышева.

Кроме того, попытка лечиться этим методом может затянуть процесс выздоровления, так как реальной помощи организму он не оказывает.

Чем заменить ингаляции

Если требуется увлажнение дыхательных путей, врачи рекомендуют использовать современные ингаляторы (небулайзеры), которые равномерно распыляют лечебный раствор без риска ожогов.

Уточнения

Карто́фель — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Клубни картофеля являются важным пищевым продуктом. Плоды ядовиты в связи с содержанием в них соланина.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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