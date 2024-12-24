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Идеальный холодец: выбираем правильное мясо и специи

1:26
Еда

Холодец — это не только традиционное новогоднее блюдо, но и сытное угощение, которое можно приготовить в любое время года. Гастроэнтеролог Рустем Садыков рассказал, как сделать холодец полезным и вкусным.

холодец
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
холодец

Выбор мяса: основа успеха

Чтобы холодец получился насыщенным и текстурным, нужно сочетать разные виды мяса.

  • Субпродукты: говяжьи хвосты — отличный выбор.
  • Костлявые части: куриные ноги для лёгкого варианта, рулька или голяшка — для более сытного блюда.

Добавьте в бульон морковь, корень сельдерея или лук, чтобы сделать его не только вкусным, но и богатым витаминами.

Специи: создайте аромат

Не ограничивайте себя в выборе специй:

  • Лавровый лист.
  • Перец горошком.
  • Чеснок.
  • Другие приправы по вашему вкусу.

Совет от гастроэнтеролога: используйте меньше соли, чтобы готовое блюдо не задерживало жидкость в организме.

Время приготовления

Главный секрет идеального холодца — терпение. Варите блюдо на слабом огне 5-8 часов. Это позволит бульону насытиться желирующими веществами, что обеспечит плотную текстуру.

Финальный аккорд

"Самый вкусный и полезный холодец — это тот, который готовится с любовью и сочетает правильные ингредиенты", — подчеркнул Рустем Садыков.

Уточнения

Холоде́ц  — сытное блюдо из сгустившегося до желеобразной массы от охлаждения мясного бульона с кусочками мяса. Известен с XVI века. В русской кухне является популярной холодной закуской на праздничном столе.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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