Идеальный холодец: выбираем правильное мясо и специи

1:26 Your browser does not support the audio element. Еда

Холодец — это не только традиционное новогоднее блюдо, но и сытное угощение, которое можно приготовить в любое время года. Гастроэнтеролог Рустем Садыков рассказал, как сделать холодец полезным и вкусным.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain холодец

Выбор мяса: основа успеха

Чтобы холодец получился насыщенным и текстурным, нужно сочетать разные виды мяса.

Субпродукты: говяжьи хвосты — отличный выбор.

Костлявые части: куриные ноги для лёгкого варианта, рулька или голяшка — для более сытного блюда.

Добавьте в бульон морковь, корень сельдерея или лук, чтобы сделать его не только вкусным, но и богатым витаминами.

Специи: создайте аромат

Не ограничивайте себя в выборе специй:

Лавровый лист.

Перец горошком.

Чеснок.

Другие приправы по вашему вкусу.

Совет от гастроэнтеролога: используйте меньше соли, чтобы готовое блюдо не задерживало жидкость в организме.

Время приготовления

Главный секрет идеального холодца — терпение. Варите блюдо на слабом огне 5-8 часов. Это позволит бульону насытиться желирующими веществами, что обеспечит плотную текстуру.

Финальный аккорд

"Самый вкусный и полезный холодец — это тот, который готовится с любовью и сочетает правильные ингредиенты", — подчеркнул Рустем Садыков.

Уточнения

Холоде́ц — сытное блюдо из сгустившегося до желеобразной массы от охлаждения мясного бульона с кусочками мяса. Известен с XVI века. В русской кухне является популярной холодной закуской на праздничном столе.



