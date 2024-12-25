Зачем добавлять гороховый суп в рацион и кому это не стоит делать

Гороховый суп — классическое и любимое многими блюдо, часто готовящееся наравне с борщом или куриной лапшой. Но полезен ли он для здоровья? Биолог Ирина Лялина поделилась своим мнением.
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Гороховый суп
Польза горохового супа
Горох богат клетчаткой, которая:
улучшает пищеварение,
поддерживает здоровье кишечника,
стабилизирует уровень сахара в крови,
снижает "плохой" холестерин.
Кроме того, гороховый суп — это:
источник растительного белка,
кладезь витаминов B, A, C, K, а также минералов — калия, фосфора, магния и железа.
Если суп готовить на нежирном овощном бульоне, он станет сытным и низкокалорийным вариантом "первого".
Возможные минусы
Газообразование Горох может вызывать вздутие живота, особенно у людей с синдромом раздражённого кишечника или другими нарушениями пищеварения.
Пурины и мочевая кислота В горохе много пуринов, которые повышают уровень мочевой кислоты. Это особенно опасно для людей, склонных к подагре.
Вред от добавок Гороховый суп на крепком мясном бульоне или с копчёностями — не самый полезный выбор. Такие варианты нагружают организм лишними калориями, жиром и вредными веществами.
Рекомендации
Выбирайте нежирные овощные бульоны для приготовления.
Не злоупотребляйте супом, особенно если у вас есть склонность к подагре или проблемы с пищеварением.
Добавляйте больше зелени и овощей, чтобы усилить пользу блюда.
Гороховый суп может стать частью здорового рациона, если готовить его правильно и учитывать индивидуальные особенности организма.
Уточнения
Горо́х — во многих устаревших системах классификации растений род однолетних и многолетних травянистых растений семейства бобовые (Fabaceae). По современной классификации полностью включен в род Чина (Lathyrus).