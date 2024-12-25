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Зачем добавлять гороховый суп в рацион и кому это не стоит делать

1:47
Еда

Гороховый суп — классическое и любимое многими блюдо, часто готовящееся наравне с борщом или куриной лапшой. Но полезен ли он для здоровья? Биолог Ирина Лялина поделилась своим мнением.

Гороховый суп
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
Гороховый суп

Польза горохового супа

Горох богат клетчаткой, которая:

  • улучшает пищеварение,
  • поддерживает здоровье кишечника,
  • стабилизирует уровень сахара в крови,
  • снижает "плохой" холестерин.

Кроме того, гороховый суп — это:

  • источник растительного белка,
  • кладезь витаминов B, A, C, K, а также минералов — калия, фосфора, магния и железа.

Если суп готовить на нежирном овощном бульоне, он станет сытным и низкокалорийным вариантом "первого".

Возможные минусы

  • Газообразование
    Горох может вызывать вздутие живота, особенно у людей с синдромом раздражённого кишечника или другими нарушениями пищеварения.
  • Пурины и мочевая кислота
    В горохе много пуринов, которые повышают уровень мочевой кислоты. Это особенно опасно для людей, склонных к подагре.
  • Вред от добавок
    Гороховый суп на крепком мясном бульоне или с копчёностями — не самый полезный выбор. Такие варианты нагружают организм лишними калориями, жиром и вредными веществами.

Рекомендации

  1. Выбирайте нежирные овощные бульоны для приготовления.
  2. Не злоупотребляйте супом, особенно если у вас есть склонность к подагре или проблемы с пищеварением.
  3. Добавляйте больше зелени и овощей, чтобы усилить пользу блюда.

Гороховый суп может стать частью здорового рациона, если готовить его правильно и учитывать индивидуальные особенности организма.

Уточнения

Горо́х  — во многих устаревших системах классификации растений род однолетних и многолетних травянистых растений семейства бобовые (Fabaceae). По современной классификации полностью включен в род Чина (Lathyrus).
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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