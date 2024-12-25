Зачем добавлять гороховый суп в рацион и кому это не стоит делать

1:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Гороховый суп — классическое и любимое многими блюдо, часто готовящееся наравне с борщом или куриной лапшой. Но полезен ли он для здоровья? Биолог Ирина Лялина поделилась своим мнением.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain Гороховый суп

Польза горохового супа

Горох богат клетчаткой, которая:

улучшает пищеварение,

поддерживает здоровье кишечника,

стабилизирует уровень сахара в крови,

снижает "плохой" холестерин.

Кроме того, гороховый суп — это:

источник растительного белка,

кладезь витаминов B, A, C, K, а также минералов — калия, фосфора, магния и железа.

Если суп готовить на нежирном овощном бульоне, он станет сытным и низкокалорийным вариантом "первого".

Возможные минусы

Газообразование

Горох может вызывать вздутие живота, особенно у людей с синдромом раздражённого кишечника или другими нарушениями пищеварения.

Горох может вызывать вздутие живота, особенно у людей с синдромом раздражённого кишечника или другими нарушениями пищеварения. Пурины и мочевая кислота

В горохе много пуринов, которые повышают уровень мочевой кислоты. Это особенно опасно для людей, склонных к подагре.

В горохе много пуринов, которые повышают уровень мочевой кислоты. Это особенно опасно для людей, склонных к подагре. Вред от добавок

Гороховый суп на крепком мясном бульоне или с копчёностями — не самый полезный выбор. Такие варианты нагружают организм лишними калориями, жиром и вредными веществами.

Рекомендации

Выбирайте нежирные овощные бульоны для приготовления. Не злоупотребляйте супом, особенно если у вас есть склонность к подагре или проблемы с пищеварением. Добавляйте больше зелени и овощей, чтобы усилить пользу блюда.

Гороховый суп может стать частью здорового рациона, если готовить его правильно и учитывать индивидуальные особенности организма.

Уточнения

Горо́х — во многих устаревших системах классификации растений род однолетних и многолетних травянистых растений семейства бобовые (Fabaceae). По современной классификации полностью включен в род Чина (Lathyrus).



