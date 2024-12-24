Секреты использования соды, о которых вы не знали

Пищевая сода есть в каждом доме, но не все знают, как использовать этот простой и доступный продукт с максимальной пользой. От ухода за серебром до очищения игрушек — сода заменит десятки средств и сэкономит бюджет.
Сода помогает вернуть блеск серебряным изделиям.
Для этого:
Результат — сияющий металл без особых усилий. Альтернативный способ: сделайте кашицу из соды и воды, нанесите на украшения и аккуратно почистите зубной щеткой.
Сода избавляет от запаха старых книг:
Сода справляется с налётом от чая и кофе, но использовать её нужно осторожно.
Сода отлично нейтрализует запах рыбы и лука. Замочите посуду или разделочные доски в растворе с 3-4 чайными ложками соды на 15-20 минут.
Сода подходит для очистки детских игрушек и лежанок домашних питомцев. Она абсолютно безопасна для здоровья и эффективно справляется с загрязнениями.
Гидрокарбона́т на́трия пищева́я со́да— неорганическое вещество, натриевая кислая соль угольной кислоты с химической формулой NaHCO3.
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