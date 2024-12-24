Секреты использования соды, о которых вы не знали

1:46 Your browser does not support the audio element. Еда

Пищевая сода есть в каждом доме, но не все знают, как использовать этот простой и доступный продукт с максимальной пользой. От ухода за серебром до очищения игрушек — сода заменит десятки средств и сэкономит бюджет.

Фото: commons.wikimedia.org by BarbariSka88, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Пищевая сода

Чистка серебра

Сода помогает вернуть блеск серебряным изделиям.

Для этого:

В кипящую воду добавьте 50 г соды и лист фольги.

Опустите изделия в раствор на 15-20 секунд.

Результат — сияющий металл без особых усилий. Альтернативный способ: сделайте кашицу из соды и воды, нанесите на украшения и аккуратно почистите зубной щеткой.

Освежение книг

Сода избавляет от запаха старых книг:

Сложите книги в пакет.

Добавьте 5-6 чайных ложек соды.

Завяжите пакет, встряхните и оставьте на 3-4 дня.

После этого стряхните порошок с книг, и неприятный запах исчезнет.

Отбеливание зубов

Сода справляется с налётом от чая и кофе, но использовать её нужно осторожно.

Нанесите две щепотки соды на щётку с пастой.

Почистите зубы в течение двух минут.

Эту процедуру нельзя проводить чаще одного раза в две недели, чтобы не повредить эмаль.

Устранение запахов

Сода отлично нейтрализует запах рыбы и лука. Замочите посуду или разделочные доски в растворе с 3-4 чайными ложками соды на 15-20 минут.

Безопасность для детей и животных

Сода подходит для очистки детских игрушек и лежанок домашних питомцев. Она абсолютно безопасна для здоровья и эффективно справляется с загрязнениями.

Уточнения

Гидрокарбона́т на́трия пищева́я со́да— неорганическое вещество, натриевая кислая соль угольной кислоты с химической формулой NaHCO 3 .



