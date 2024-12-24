Как избежать неприятных последствий после корпоратива

1:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Сезон новогодних корпоративов уже начался, а вместе с ним — время алкогольных застолий. Однако употребление спиртного требует культуры и меры. Токсиколог Михаил Поцхверия рассказал, как избежать неприятных последствий, сохранив праздник в удовольствие.

Фото: commons.wikimedia.org by Stefan Giesbert (www.cocktailpodcast.de), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Алкоголь

Почему нельзя смешивать алкоголь

Одно из популярных "народных" правил — не смешивать напитки с разным градусом.

Токсиколог подтверждает его научную обоснованность:

Газированные напитки, такие как шампанское, ускоряют всасывание этанола в кровь, вызывая быстрое опьянение.

Смешивание "легких" напитков, вроде вина, с крепкими, как водка, усиливает нагрузку на организм.

Что советуют сомелье

Эксперты рекомендуют не мешать алкоголь, различающийся по технологии производства. Например:

Водка и вино, виски и пиво — плохие сочетания.

Допустимо смешивать напитки, произведенные из одного сырья, например, зернового (водка, виски) или ягодно-фруктового (вина, ликеры).

Как минимизировать вред

Чрезмерное потребление алкоголя оказывает негативное влияние на сердечно-сосудистую, нервную и пищеварительную системы.

Михаил Поцхверия советует:

Умеренность. Пить в небольших количествах. Отказ от экспериментов. Не мешайте напитки, если не уверены в их совместимости. Ответственный подход. Выпивка должна приносить удовольствие, а не становиться источником проблем.

"Пить надо так, чтобы в удовольствие, а не в ущерб себе. Если выпивка мешает жить, работать, семье, зачем такое развлечение?" — резюмировал токсиколог.

Уточнения

Токсиколо́гия — область медицины, изучающая ядовитые (токсичные) вещества, потенциальную опасность их воздействия на организмы и экосистемы, механизмы токсического действия, а также методы диагностики, профилактики и лечения развивающихся вследствие такого воздействия заболеваний.



