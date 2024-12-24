Как избежать неприятных последствий после корпоратива

Сезон новогодних корпоративов уже начался, а вместе с ним — время алкогольных застолий. Однако употребление спиртного требует культуры и меры. Токсиколог Михаил Поцхверия рассказал, как избежать неприятных последствий, сохранив праздник в удовольствие.
Одно из популярных "народных" правил — не смешивать напитки с разным градусом.
Токсиколог подтверждает его научную обоснованность:
Эксперты рекомендуют не мешать алкоголь, различающийся по технологии производства. Например:
Чрезмерное потребление алкоголя оказывает негативное влияние на сердечно-сосудистую, нервную и пищеварительную системы.
Михаил Поцхверия советует:
"Пить надо так, чтобы в удовольствие, а не в ущерб себе. Если выпивка мешает жить, работать, семье, зачем такое развлечение?" — резюмировал токсиколог.
Токсиколо́гия — область медицины, изучающая ядовитые (токсичные) вещества, потенциальную опасность их воздействия на организмы и экосистемы, механизмы токсического действия, а также методы диагностики, профилактики и лечения развивающихся вследствие такого воздействия заболеваний.
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