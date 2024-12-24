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Как избежать неприятных последствий после корпоратива

1:47
Еда

Сезон новогодних корпоративов уже начался, а вместе с ним — время алкогольных застолий. Однако употребление спиртного требует культуры и меры. Токсиколог Михаил Поцхверия рассказал, как избежать неприятных последствий, сохранив праздник в удовольствие.

Алкоголь
Фото: commons.wikimedia.org by Stefan Giesbert (www.cocktailpodcast.de), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Алкоголь

Почему нельзя смешивать алкоголь

Одно из популярных "народных" правил — не смешивать напитки с разным градусом.

Токсиколог подтверждает его научную обоснованность:

  • Газированные напитки, такие как шампанское, ускоряют всасывание этанола в кровь, вызывая быстрое опьянение.
  • Смешивание "легких" напитков, вроде вина, с крепкими, как водка, усиливает нагрузку на организм.

Что советуют сомелье

Эксперты рекомендуют не мешать алкоголь, различающийся по технологии производства. Например:

  • Водка и вино, виски и пиво — плохие сочетания.
  • Допустимо смешивать напитки, произведенные из одного сырья, например, зернового (водка, виски) или ягодно-фруктового (вина, ликеры).

Как минимизировать вред

Чрезмерное потребление алкоголя оказывает негативное влияние на сердечно-сосудистую, нервную и пищеварительную системы.

Михаил Поцхверия советует:

  1. Умеренность. Пить в небольших количествах.
  2. Отказ от экспериментов. Не мешайте напитки, если не уверены в их совместимости.
  3. Ответственный подход. Выпивка должна приносить удовольствие, а не становиться источником проблем.

"Пить надо так, чтобы в удовольствие, а не в ущерб себе. Если выпивка мешает жить, работать, семье, зачем такое развлечение?" — резюмировал токсиколог.

Уточнения

Токсиколо́гия — область медицины, изучающая ядовитые (токсичные) вещества, потенциальную опасность их воздействия на организмы и экосистемы, механизмы токсического действия, а также методы диагностики, профилактики и лечения развивающихся вследствие такого воздействия заболеваний.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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