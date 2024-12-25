Секреты подачи горячих и холодных блюд к праздничному столу

1:51 Your browser does not support the audio element. Еда

Новогодняя ночь — это не только вкусные блюда, но и красивая атмосфера за столом. Вопросы сервировки становятся особенно актуальными в этот праздник. Рестораторы придерживаются определённых правил, чтобы создать комфорт и эстетику для гостей. Вот восемь главных принципов, которые помогут сделать ваш стол идеальным.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain новогодний стол

Основные правила сервировки

Поднос — ваш помощник

Еду и напитки приносят к столу только на подносе. Это помогает сохранить порядок и эстетику. Температура тарелок

Горячие блюда подаются на тарелках, разогретых до 50°C, чтобы еда дольше оставалась теплой. Для холодных закусок и десертов разогрев посуды не требуется. Сервировочная салфетка

Горячие блюда накрывают сервировочной салфеткой, чтобы сохранить тепло и защитить от пыли. Расположение на подносе

Посуду размещают в один ряд: более тяжелые предметы ближе к телу, чтобы избежать перекосов. Порядок подачи

Сначала на стол ставят закуски, затем основные блюда, а в конце — десерт. Обслуживание гостей

Официанты сообщают название блюда и предупреждают, если тарелка горячая. Порядок обслуживания

Блюда подаются по часовой стрелке: сначала детям, затем женщинам, пожилым людям, и только после этого — мужчинам. Подача из мисок

Кулинарные изделия, поданные в мисках, сначала показывают гостям, а затем раскладывают по порциям.

Как создать праздничную атмосферу

Следуя этим профессиональным правилам сервировки, вы сможете не только удивить гостей вкусными блюдами, но и подчеркнуть торжественность момента. Продуманные детали создадут уют и подчеркнут ваше внимание к мелочам.

Уточнения

Сервировка — процесс накрытия стола, с размещением на нём кувертов (столовых приборов) — сервировка стола.



