Секреты подачи горячих и холодных блюд к праздничному столу

Новогодняя ночь — это не только вкусные блюда, но и красивая атмосфера за столом. Вопросы сервировки становятся особенно актуальными в этот праздник. Рестораторы придерживаются определённых правил, чтобы создать комфорт и эстетику для гостей. Вот восемь главных принципов, которые помогут сделать ваш стол идеальным.
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новогодний стол
Основные правила сервировки
Поднос — ваш помощник Еду и напитки приносят к столу только на подносе. Это помогает сохранить порядок и эстетику.
Температура тарелок Горячие блюда подаются на тарелках, разогретых до 50°C, чтобы еда дольше оставалась теплой. Для холодных закусок и десертов разогрев посуды не требуется.
Сервировочная салфетка Горячие блюда накрывают сервировочной салфеткой, чтобы сохранить тепло и защитить от пыли.
Расположение на подносе Посуду размещают в один ряд: более тяжелые предметы ближе к телу, чтобы избежать перекосов.
Порядок подачи Сначала на стол ставят закуски, затем основные блюда, а в конце — десерт.
Обслуживание гостей Официанты сообщают название блюда и предупреждают, если тарелка горячая.
Порядок обслуживания Блюда подаются по часовой стрелке: сначала детям, затем женщинам, пожилым людям, и только после этого — мужчинам.
Подача из мисок Кулинарные изделия, поданные в мисках, сначала показывают гостям, а затем раскладывают по порциям.
Как создать праздничную атмосферу
Следуя этим профессиональным правилам сервировки, вы сможете не только удивить гостей вкусными блюдами, но и подчеркнуть торжественность момента. Продуманные детали создадут уют и подчеркнут ваше внимание к мелочам.
Уточнения
Сервировка — процесс накрытия стола, с размещением на нём кувертов (столовых приборов) — сервировка стола.