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Секреты подачи горячих и холодных блюд к праздничному столу

1:51
Еда

Новогодняя ночь — это не только вкусные блюда, но и красивая атмосфера за столом. Вопросы сервировки становятся особенно актуальными в этот праздник. Рестораторы придерживаются определённых правил, чтобы создать комфорт и эстетику для гостей. Вот восемь главных принципов, которые помогут сделать ваш стол идеальным.

новогодний стол
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
новогодний стол

Основные правила сервировки

  1. Поднос — ваш помощник
    Еду и напитки приносят к столу только на подносе. Это помогает сохранить порядок и эстетику.
  2. Температура тарелок
    Горячие блюда подаются на тарелках, разогретых до 50°C, чтобы еда дольше оставалась теплой. Для холодных закусок и десертов разогрев посуды не требуется.
  3. Сервировочная салфетка
    Горячие блюда накрывают сервировочной салфеткой, чтобы сохранить тепло и защитить от пыли.
  4. Расположение на подносе
    Посуду размещают в один ряд: более тяжелые предметы ближе к телу, чтобы избежать перекосов.
  5. Порядок подачи
    Сначала на стол ставят закуски, затем основные блюда, а в конце — десерт.
  6. Обслуживание гостей
    Официанты сообщают название блюда и предупреждают, если тарелка горячая.
  7. Порядок обслуживания
    Блюда подаются по часовой стрелке: сначала детям, затем женщинам, пожилым людям, и только после этого — мужчинам.
  8. Подача из мисок
    Кулинарные изделия, поданные в мисках, сначала показывают гостям, а затем раскладывают по порциям.

Как создать праздничную атмосферу

Следуя этим профессиональным правилам сервировки, вы сможете не только удивить гостей вкусными блюдами, но и подчеркнуть торжественность момента. Продуманные детали создадут уют и подчеркнут ваше внимание к мелочам.

Уточнения

Сервировка  — процесс накрытия стола, с размещением на нём кувертов (столовых приборов) — сервировка стола.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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