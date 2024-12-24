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Шуба без ошибок: какую селёдку выбрать для традиционного блюда

Еда

Зима и Новый год немыслимы без традиционной селедки под шубой. Этот салат по популярности давно обогнал даже оливье. Но чтобы он получился действительно вкусным, нужно выбрать идеальную сельдь. Эксперты рассказали, на что обратить внимание.

Сельдь под шубой
Фото: commons.wikimedia.org by Pannet, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сельдь под шубой

Почему выбор рыбы так важен

Сельдь — главный ингредиент блюда, и от ее качества напрямую зависит вкус салата. Правильная рыба должна быть жирной, сочной и мясистой.

Рыба "мальчик" или "девочка"

Как оказалось, у самцов сельди мясо более мясистое и жирное, что делает их идеальными для шубы.

Отличить самца от самки можно по следующим признакам:

  • Молоки: если внутри рыбы находятся молоки, то перед вами сельдь-мальчик.
  • Икра: женская особь обычно содержит икру.

Если тушка уже потрошённая, обратите внимание на внешний вид:

  • У самок спинка обычно прямая и ровная.
  • Брюшко у них плотное и объёмное на ощупь.

Советы для покупателей

  1. Попросите продавца уточнить пол рыбы, если она не разделана.
  2. Внимательно осмотрите тушку: выбирайте сельдь с упругим мясом и блестящей кожей.
  3. Избегайте рыбы с сухим или повреждённым брюшком, так как она может оказаться слишком сухой или пересоленной.

Уточнения

«Сельдь под шубой» — слоёный закусочный салат из филе солёной сельди с отварными корнеплодами и яйцом под майонезом в русской кухне и кухнях бывшего СССР.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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