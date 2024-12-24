Шуба без ошибок: какую селёдку выбрать для традиционного блюда

Зима и Новый год немыслимы без традиционной селедки под шубой. Этот салат по популярности давно обогнал даже оливье. Но чтобы он получился действительно вкусным, нужно выбрать идеальную сельдь. Эксперты рассказали, на что обратить внимание.
Сельдь — главный ингредиент блюда, и от ее качества напрямую зависит вкус салата. Правильная рыба должна быть жирной, сочной и мясистой.
Как оказалось, у самцов сельди мясо более мясистое и жирное, что делает их идеальными для шубы.
Отличить самца от самки можно по следующим признакам:
Если тушка уже потрошённая, обратите внимание на внешний вид:
«Сельдь под шубой» — слоёный закусочный салат из филе солёной сельди с отварными корнеплодами и яйцом под майонезом в русской кухне и кухнях бывшего СССР.
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