Этот вид риса защищает сердце и помогает сбросить вес

Макароны, рис и картофель часто называют врагами стройной фигуры из-за их калорийности. Однако теледоктор Александр Мясников опровергает этот миф. По его словам, определённые виды риса могут не только не навредить, но и помочь в похудении и оздоровлении организма.
Ключевой момент — сорт риса. Белый рис, который лишён оболочки, действительно может негативно сказаться на здоровье. Он способствует резкому повышению уровня сахара в крови и увеличивает риск ожирения и диабета.
Но красный или бурый рис — совсем другое дело. Эти сорта сохраняют оболочку, богатую клетчаткой и полезными веществами.
Александр Мясников в своей программе отметил, что красный рис не только безопасен, но и полезен.
Он способен:
Холестери́н — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека. Холестерин нерастворим в воде, растворим в жирах и органических растворителях. Холестерин легко синтезируется в организме из жиров, глюкозы, аминокислот.
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