Этот вид риса защищает сердце и помогает сбросить вес

1:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Макароны, рис и картофель часто называют врагами стройной фигуры из-за их калорийности. Однако теледоктор Александр Мясников опровергает этот миф. По его словам, определённые виды риса могут не только не навредить, но и помочь в похудении и оздоровлении организма.

Фото: commons.wikimedia. org by Mdsmds0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Вареный рис

Какой рис выбрать

Ключевой момент — сорт риса. Белый рис, который лишён оболочки, действительно может негативно сказаться на здоровье. Он способствует резкому повышению уровня сахара в крови и увеличивает риск ожирения и диабета.

Но красный или бурый рис — совсем другое дело. Эти сорта сохраняют оболочку, богатую клетчаткой и полезными веществами.

Польза красного риса

Александр Мясников в своей программе отметил, что красный рис не только безопасен, но и полезен.

Он способен:

Снижать уровень холестерина благодаря веществу, структурно схожему со статинами, которое блокирует фермент, необходимый для его синтеза.

Предотвращать сердечно-сосудистые заболевания, укрепляя здоровье сердца.

Уточнения

Холестери́н — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека. Холестерин нерастворим в воде, растворим в жирах и органических растворителях. Холестерин легко синтезируется в организме из жиров, глюкозы, аминокислот.

