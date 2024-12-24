Секреты пышного омлета: как избежать яичного блина

1:37 Your browser does not support the audio element. Еда

Пышный омлет — это мечта многих, но на деле часто получается сухой яичный блин. Эксперты раскрыли секреты приготовления воздушного и нежного омлета, который точно не разочарует.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Испанский омлет

Идеальная посуда для омлета

Главный залог успеха — правильная сковорода. Для омлета лучше всего подойдет чугунная сковорода с антипригарным покрытием или тефлоновая с ровным дном. Немаловажно использовать крышку с отверстием для выхода пара.

Простые, но важные ингредиенты

Для приготовления пышного омлета понадобятся:

свежие яйца,

молоко или сливки,

сливочное масло,

соль и специи для вкуса.

Молоко и яйца нужно тщательно взбить вилкой или венчиком. Использовать миксер не рекомендуется: структура белков и желтков должна сохраниться, чтобы омлет получился воздушным.

Пропорции и замены

На каждое яйцо берется 1 столовая ложка молока. Для разнообразия можно заменить молоко на сливки, сметану, кефир или даже минеральную воду — последний вариант особенно подойдет для диетического омлета.

Процесс жарки

Разогрейте сковороду с маслом на сильном огне. Вылейте взбитую смесь на раскаленную поверхность и закройте крышкой. Когда омлет начнет подниматься, уменьшите огонь до минимума и томите до готовности.

Если омлет сверху остался влажным, а снизу уже подрумянился, аккуратно приподнимите его лопаткой или проткните вилкой, чтобы жидкость стекла вниз.

Уточнения

Омле́т — яичница, к которой добавляется молоко или другая жидкость, например, вода, сливки, бульон, отвар, сок и, в ряде рецептов, небольшое количество какой-либо муки, например, пшеничной, овсяной, гречневой, ячневой, ржаной, картофельной, гороховой. Эти компоненты взбиваются вместе с яйцами и жидкостью до тепловой обработки.

