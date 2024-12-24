Секреты пышного омлета: как избежать яичного блина

Пышный омлет — это мечта многих, но на деле часто получается сухой яичный блин. Эксперты раскрыли секреты приготовления воздушного и нежного омлета, который точно не разочарует.
Главный залог успеха — правильная сковорода. Для омлета лучше всего подойдет чугунная сковорода с антипригарным покрытием или тефлоновая с ровным дном. Немаловажно использовать крышку с отверстием для выхода пара.
Для приготовления пышного омлета понадобятся:
Молоко и яйца нужно тщательно взбить вилкой или венчиком. Использовать миксер не рекомендуется: структура белков и желтков должна сохраниться, чтобы омлет получился воздушным.
На каждое яйцо берется 1 столовая ложка молока. Для разнообразия можно заменить молоко на сливки, сметану, кефир или даже минеральную воду — последний вариант особенно подойдет для диетического омлета.
Если омлет сверху остался влажным, а снизу уже подрумянился, аккуратно приподнимите его лопаткой или проткните вилкой, чтобы жидкость стекла вниз.
Омле́т — яичница, к которой добавляется молоко или другая жидкость, например, вода, сливки, бульон, отвар, сок и, в ряде рецептов, небольшое количество какой-либо муки, например, пшеничной, овсяной, гречневой, ячневой, ржаной, картофельной, гороховой. Эти компоненты взбиваются вместе с яйцами и жидкостью до тепловой обработки.
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