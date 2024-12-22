Приготовьте запечённую рыбу по-казахски. Она станет настоящим украшением новогоднего стола

Для приготовления коктала понадобятся следующие ингредиенты:
1. Подготовка рыбы: очищенную от чешуи и внутренностей рыбу нужно промыть, сделать надрезы на боках, посолить, поперчить и сбрызнуть лимонным соком. Затем оставить её мариноваться на полчаса.
2. Подготовка овощей: лук, помидоры и болгарский перец нарезаются кольцами.
3. Формирование блюда: рыбу выкладывают на специальную решётку для запекания (или используют обычный противень), внутрь и поверх неё укладываются подготовленные овощи, смазанные майонезом.
4. Запекание: коктал готовят в тандыре, специальной "коктальнице" или обычной духовке при температуре 180 градусов примерно 40 минут, пока рыба не покроется аппетитной золотистой корочкой.
Готовое блюдо подают горячим, украшенным свежей зеленью и ломтиками лимона.
Кокта́л (каз Көктал) — рыба горячего копчения с овощами. Блюдо казахской кухни и кухни других народов Центральной Азии.
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