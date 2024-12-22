Приготовьте запечённую рыбу по-казахски. Она станет настоящим украшением новогоднего стола

1:20 Your browser does not support the audio element. Еда

Ингредиенты

Для приготовления коктала понадобятся следующие ингредиенты:

Фото: commons.wikimedia.org by Еда на вынос, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Рыба, обжаренная во фритюре с тремя вкусами

сазан или другая крупная рыба весом 2-3 кг;

три луковицы;

три помидора;

два болгарских перца;

100 г майонеза;

один лимон;

соль, перец и специи для рыбы по вкусу;

две столовые ложки растительного масла.

Процесс приготовления

1. Подготовка рыбы: очищенную от чешуи и внутренностей рыбу нужно промыть, сделать надрезы на боках, посолить, поперчить и сбрызнуть лимонным соком. Затем оставить её мариноваться на полчаса.

2. Подготовка овощей: лук, помидоры и болгарский перец нарезаются кольцами.

3. Формирование блюда: рыбу выкладывают на специальную решётку для запекания (или используют обычный противень), внутрь и поверх неё укладываются подготовленные овощи, смазанные майонезом.

4. Запекание: коктал готовят в тандыре, специальной "коктальнице" или обычной духовке при температуре 180 градусов примерно 40 минут, пока рыба не покроется аппетитной золотистой корочкой.

Готовое блюдо подают горячим, украшенным свежей зеленью и ломтиками лимона.

Уточнения

Кокта́л (каз Көктал) — рыба горячего копчения с овощами. Блюдо казахской кухни и кухни других народов Центральной Азии.



