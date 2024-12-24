Итальянский рецепт для гурманов: лосось по-тоскански

Рыба — неизменный атрибут любого праздничного стола, а рецепт "Тоскана" от врача-диетолога Маргариты Королевой превратит лосося в настоящее кулинарное произведение искусства. Это блюдо под томатно-базиликовым соусом с пармезаном перенесет вас в солнечную Тоскану, радуя вкусом и ароматом.

Фото: commons.wikimedia.org by Marlith, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Лосось, предназначенный для употребления в пищу

Что понадобится для приготовления

Соберите следующие ингредиенты:

4 куска филе лосося;

2 ст. л. топленого масла;

2 ст. л. сливочного масла;

1 чашка помидорок черри;

1 чашка свежего шпината;

½ чашки жирных сливок;

3 зубчика измельченного чеснока;

2 ст. л. тертого пармезана;

3 ст. л. рубленой зелени (базилик, петрушка);

молотый черный перец и соль по вкусу.

Пошаговый процесс

Обжарка лосося:

Филе посолите и поперчите, обжаривайте на топленом масле 6 минут шкурой вверх. Затем переверните и готовьте ещё 3 минуты.

Приготовление соуса:

На сливочном масле обжарьте измельчённый чеснок и разрезанные пополам черри. Посолите, поперчите, добавьте шпинат, сливки, рубленую зелень и тертый пармезан. Томите соус на слабом огне 3 минуты.

Завершающий этап:

В соус добавьте обжаренное филе лосося, накройте крышкой и томите ещё 3 минуты на слабом огне.

Подача:

Переложите готовое блюдо на тарелки и обильно полейте сливочным соусом.

Уточнения

Атлантический лосось или озёрный лосось, — вид лососёвых рыб из рода лососей. Может достигать длины 1,5 м и массы 43 кг. Максимальная продолжительность жизни 13 лет.



