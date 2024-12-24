Итальянский рецепт для гурманов: лосось по-тоскански

Рыба — неизменный атрибут любого праздничного стола, а рецепт "Тоскана" от врача-диетолога Маргариты Королевой превратит лосося в настоящее кулинарное произведение искусства. Это блюдо под томатно-базиликовым соусом с пармезаном перенесет вас в солнечную Тоскану, радуя вкусом и ароматом.
Соберите следующие ингредиенты:
Обжарка лосося:
Филе посолите и поперчите, обжаривайте на топленом масле 6 минут шкурой вверх. Затем переверните и готовьте ещё 3 минуты.
Приготовление соуса:
На сливочном масле обжарьте измельчённый чеснок и разрезанные пополам черри. Посолите, поперчите, добавьте шпинат, сливки, рубленую зелень и тертый пармезан. Томите соус на слабом огне 3 минуты.
Завершающий этап:
В соус добавьте обжаренное филе лосося, накройте крышкой и томите ещё 3 минуты на слабом огне.
Подача:
Переложите готовое блюдо на тарелки и обильно полейте сливочным соусом.
Атлантический лосось или озёрный лосось, — вид лососёвых рыб из рода лососей. Может достигать длины 1,5 м и массы 43 кг. Максимальная продолжительность жизни 13 лет.
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