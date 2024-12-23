Алкоголь без вреда для фигуры: топ низкокалорийных напитков

1:32 Your browser does not support the audio element. Еда

Алкоголь часто становится частью праздничного стола, но он может оказаться коварным врагом для тех, кто следит за фигурой. Какие напитки можно считать самыми низкокалорийными? Диетолог Джессика Уилсон делится полезными советами.

Фото: Wikimedia Commons by Epicantus is licensed under Public domain бутылка вина

Почему алкоголь может быть вреден

Не только этанол, но и сахар в составе многих напитков увеличивает их калорийность. Пара бокалов вина или рюмок крепкого алкоголя в сочетании с майонезными салатами и жирными горячими блюдами легко добавляют нежеланные килограммы.

Легкие варианты для праздничного стола

Для тех, кто хочет снизить калорийность застолья, подойдут:

Сухие вина: белые и красные, содержащие всего 60-80 ккал на 100 мл.

Некрепкое пиво: примерно 40 ккал на 100 мл.

Прозрачный алкоголь: водка, джин, текила, виски и коньяк (50-100 мл), если избегать сладких миксеров.

Что стоит исключить

Диетолог советует отказаться от:

Сладких ликеров, сливочных и сиропных коктейлей.

Темного пива.

Крепленых и десертных вин.

А как насчет шампанского

Шампанское — условно легкий напиток с калорийностью 90-150 ккал на 100 мл. Один бокал не повредит фигуре, но эксперты предупреждают: игристые вина не всегда лучший выбор для длительного застолья.

Уточнения

Алкого́ль — в русском языке выступает как синоним для этанола (а также других спиртов) и алкогольных напитков (то есть напитков, содержащих этиловый спирт в существенных концентрациях).



