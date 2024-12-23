Алкоголь без вреда для фигуры: топ низкокалорийных напитков

Алкоголь часто становится частью праздничного стола, но он может оказаться коварным врагом для тех, кто следит за фигурой. Какие напитки можно считать самыми низкокалорийными? Диетолог Джессика Уилсон делится полезными советами.
Не только этанол, но и сахар в составе многих напитков увеличивает их калорийность. Пара бокалов вина или рюмок крепкого алкоголя в сочетании с майонезными салатами и жирными горячими блюдами легко добавляют нежеланные килограммы.
Для тех, кто хочет снизить калорийность застолья, подойдут:
Диетолог советует отказаться от:
Шампанское — условно легкий напиток с калорийностью 90-150 ккал на 100 мл. Один бокал не повредит фигуре, но эксперты предупреждают: игристые вина не всегда лучший выбор для длительного застолья.
Алкого́ль — в русском языке выступает как синоним для этанола (а также других спиртов) и алкогольных напитков (то есть напитков, содержащих этиловый спирт в существенных концентрациях).
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