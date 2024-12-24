Уникальный состав редиса: овощ, который стоит есть чаще

1:27 Your browser does not support the audio element. Еда

Редис — это не только весенний овощ, но и настоящий кладезь полезных веществ. Его яркие корнеплоды, ставшие неизменной частью окрошки и салатов, обладают уникальными свойствами, о которых рассказал врач Александр Мясников.

Фото: commons.wikimedia.org by Hubertl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Редис

Польза для печени и сердца

Горький вкус редиса — не повод отказываться от него. Напротив, этот овощ поддерживает метаболизм печени благодаря активным веществам в составе.

Кроме того, редис полезен для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Коэнзим Q10, витамин C и калий помогают сердцу работать эффективно, а содержащаяся клетчатка улучшает пищеварение.

Против рака и для диабетиков

"Антоцианы в редисе способны замедлять развитие и размножение раковых клеток", — отметил Александр Мясников.

Овощ также подходит для диабетиков: он предотвращает резкие скачки уровня сахара в крови, даже при употреблении быстрых углеводов.

Антиоксиданты для защиты организма

Корнеплод богат антиоксидантами, включая ликопин, которые помогают организму бороться с вредными веществами и замедляют процессы старения. Регулярное употребление редиса — это простой способ поддерживать здоровье.

Если вы ещё не добавили редис в свой рацион, стоит пересмотреть свое отношение к этому скромному, но крайне полезному овощу.

Уточнения

Са́харный диабе́т — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина. В результате развивается гипергликемия — стойкое увеличение содержания глюкозы в крови.



