Напиток из детства, который может вызвать проблемы с кишечником

1:17 Your browser does not support the audio element. Еда

Кисель — напиток, который многие ассоциируют с детством и пользой. Однако не все так однозначно, предупреждает нутрициолог Вероника Гусакова. Напиток содержит сахар и крахмал, которые могут негативно влиять на уровень глюкозы в крови. Это особенно важно для людей с диабетом и инсулинорезистентностью. Помимо этого, сладкий кисель может привести к проблемам с зубами и избыточному весу.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain вишневый кисель

Кому стоит быть осторожнее

У пожилых людей кисель усваивается хуже из-за снижения активности ферментов, отвечающих за переработку крахмала. Для тех, кто страдает синдромом раздраженного кишечника, употребление киселя может вызывать диарею, вздутие и боли в животе.

Как насчет аллергии

Аллергические реакции на кисель — редкость, но их могут спровоцировать ягодные или фруктовые добавки. Поэтому важно изучать состав продукта перед употреблением.

Можно ли пить кисель без опасений

Если у вас нет проблем с пищеварением, противопоказаний от врача и индивидуальной непереносимости, кисель вполне можно включить в рацион. Главное — помнить о мере, чтобы не превысить рекомендуемое количество сахара и крахмала.

Уточнения

Кише́чник — орган пищеварения и выделения позвоночных животных, включая человека. Находится в брюшной полости.



