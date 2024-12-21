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Баклажаны на ужин

1:08
Еда

Безумно вкусное блюдо с баклажанами.

Баклажаны
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Баклажаны

Ингредиенты: 5 баклажанов, 3 зубчика чеснока, 200 мл 10%-ных сливок, 150 г сыра, масло сливочное, мускатный орех, соль, 600 г индейки, 400 г томатов, 1 перец, 1 луковица, специи и соль по вкусу.

Приготовление:

  1. Баклажаны разрежьте вдоль и запеките с чесноком, сбрызнув их маслом, в духовке, разогретой до 200 градусов около 40 минут. Остудите.
  2. Лук обжарьте на сливочном масле, добавьте индейку и тушите, пока не посветлеет.
  3. Добавьте томаты, перец и лук, порезанные кубиками, специи и посолите.
  4. Тушите минут 30.
  5. Когда баклажаны остынут, очистите, порежьте и слегка обжарьте на сливочном масле.
  6. Добавьте сливки, пробейте блендером.
  7. Добавьте сыр, соль и мускатный орех. Перемешайте.
  8. Индейку с овощами выложите на пюре из баклажан и подавайте на стол.

Уточнения

Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).

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Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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