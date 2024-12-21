Баклажаны на ужин

1:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Безумно вкусное блюдо с баклажанами.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Баклажаны

Ингредиенты: 5 баклажанов, 3 зубчика чеснока, 200 мл 10%-ных сливок, 150 г сыра, масло сливочное, мускатный орех, соль, 600 г индейки, 400 г томатов, 1 перец, 1 луковица, специи и соль по вкусу.

Приготовление:

Баклажаны разрежьте вдоль и запеките с чесноком, сбрызнув их маслом, в духовке, разогретой до 200 градусов около 40 минут. Остудите. Лук обжарьте на сливочном масле, добавьте индейку и тушите, пока не посветлеет. Добавьте томаты, перец и лук, порезанные кубиками, специи и посолите. Тушите минут 30. Когда баклажаны остынут, очистите, порежьте и слегка обжарьте на сливочном масле. Добавьте сливки, пробейте блендером. Добавьте сыр, соль и мускатный орех. Перемешайте. Индейку с овощами выложите на пюре из баклажан и подавайте на стол.

Уточнения

Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).

