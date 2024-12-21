Баклажаны на ужин

Безумно вкусное блюдо с баклажанами.
Ингредиенты: 5 баклажанов, 3 зубчика чеснока, 200 мл 10%-ных сливок, 150 г сыра, масло сливочное, мускатный орех, соль, 600 г индейки, 400 г томатов, 1 перец, 1 луковица, специи и соль по вкусу.
Приготовление:
Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).
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