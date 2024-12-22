Изысканная намазка из тунца идеальна для бутербродов на праздник или просто на каждый день

1:49 Your browser does not support the audio element. Еда

Добавьте в свою повседневную жизнь немного изысканности и вкуса с помощью этой восхитительной пасты из тунца. Этот рецепт создан для тех, кто ценит гармонию между утончённостью и простотой в одном блюде.

Фото: openverse.org by NatalieMaynor, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Намазка на бутерброды

Готовите ли вы закуски для гостей, бутерброды для всей семьи или просто ищете вдохновение для быстрого ужина — эта намазка станет вашим лучшим выбором. Попробуйте этот восхитительный рецепт и станьте звездой пикников, вечеринок и повседневных ужинов.

Для приготовления вам понадобятся:

1 средняя луковица

Жир для жарки (например, оливковое масло)

2 банки тунца (в собственном соку или масле, тщательно слитые)

4 яйца, сваренных вкрутую

1 упаковка полужирного творога

1 столовая ложка жирной горчицы

2 столовые ложки майонеза (по желанию)

0,5 чайной ложки соли

1 щепотка молотого перца

2 столовые ложки нарезанной петрушки (по желанию)

Процесс приготовления

Сварите яйца вкрутую, примерно 10 минут, и дайте им остыть. Очистите лук и нарежьте его небольшими кубиками. На сковороде разогрейте немного жира и обжарьте лук до золотистого цвета. Положите в миску тунец без жидкости, творог, горчицу, майонез, соль и перец. Добавьте жареный лук. Натрите на крупной тёрке очищенные и охлаждённые яйца и добавьте их в миску. Добавьте измельчённую петрушку и тщательно всё перемешайте.

Подавайте со свежей выпечкой, тостами или в качестве начинки для бутербродов. Эта намазка универсальна и отлично подходит как для повседневного завтрака, так и для особых случаев.

Уточнения

Тунцы́ (лат Thunnus) — род лучепёрых рыб из семейства скумбриевых (Scombridae).

