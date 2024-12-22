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Изысканная намазка из тунца идеальна для бутербродов на праздник или просто на каждый день

1:49
Еда

Добавьте в свою повседневную жизнь немного изысканности и вкуса с помощью этой восхитительной пасты из тунца. Этот рецепт создан для тех, кто ценит гармонию между утончённостью и простотой в одном блюде.

Намазка на бутерброды
Фото: openverse.org by NatalieMaynor, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Намазка на бутерброды

Готовите ли вы закуски для гостей, бутерброды для всей семьи или просто ищете вдохновение для быстрого ужина — эта намазка станет вашим лучшим выбором. Попробуйте этот восхитительный рецепт и станьте звездой пикников, вечеринок и повседневных ужинов.

Для приготовления вам понадобятся:

  • 1 средняя луковица
  • Жир для жарки (например, оливковое масло)
  • 2 банки тунца (в собственном соку или масле, тщательно слитые)
  • 4 яйца, сваренных вкрутую
  • 1 упаковка полужирного творога
  • 1 столовая ложка жирной горчицы
  • 2 столовые ложки майонеза (по желанию)
  • 0,5 чайной ложки соли
  • 1 щепотка молотого перца
  • 2 столовые ложки нарезанной петрушки (по желанию)

Процесс приготовления

  1. Сварите яйца вкрутую, примерно 10 минут, и дайте им остыть.
  2. Очистите лук и нарежьте его небольшими кубиками.
  3. На сковороде разогрейте немного жира и обжарьте лук до золотистого цвета.
  4. Положите в миску тунец без жидкости, творог, горчицу, майонез, соль и перец. Добавьте жареный лук.
  5. Натрите на крупной тёрке очищенные и охлаждённые яйца и добавьте их в миску.
  6. Добавьте измельчённую петрушку и тщательно всё перемешайте.

Подавайте со свежей выпечкой, тостами или в качестве начинки для бутербродов. Эта намазка универсальна и отлично подходит как для повседневного завтрака, так и для особых случаев.

Уточнения

Тунцы́ (лат  Thunnus) — род лучепёрых рыб из семейства скумбриевых (Scombridae).

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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