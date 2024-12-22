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Чудо природы: овощ с рекордным содержанием витамина С — его намного больше, чем в цитрусовых

2:22
Еда

Один овощ может похвастаться большим содержанием витамина С, чем цитрусовые. Это делает его ценным продуктом для профилактики сезонных заболеваний.

Овощи
Фото: commons.wikimedia.org by Krzysztof Golik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Овощи

С приходом холодов многие сталкиваются с простудой и гриппом. Хотя отдых и терпение являются основными методами борьбы с этими недугами, существуют и другие способы облегчить симптомы и снизить риск заражения.

Наша диета играет ключевую роль в поддержании иммунитета, который защищает организм от инфекций. Здоровая иммунная система снижает вероятность заболевания, а в случае болезни помогает лучше бороться с ней.

Считается, что достаточное потребление витамина С может сократить продолжительность простуды. Этот витамин является важным компонентом здорового питания и укрепляет иммунитет наряду с другими питательными веществами, такими как витамин D, цинк и калий.

Однако не стоит ограничивать себя только цитрусовыми как единственным источником витамина С, пишет британское издание SurreyLive. Есть овощ, который содержит больше этого важного вещества, и он доступен в любом магазине.

Болгарский перец — это богатый источник витамина С, содержащий 80,4 мг на 100 г. Это превышает содержание лимонов, где всего 53 мг на тот же вес, апельсинов — 53,2 мг, а грейпфрутов — 31,2 мг.

Включение разнообразных фруктов в рацион является полезным, и болгарский перец — отличный выбор. Всего 50 г этого овоща могут удовлетворить дневную норму в 40 мг.

Болгарский перец, наряду с цитрусовыми и киви, являются отличными источниками витамина С. Организм не способен запасать витамин С, а в жёлтом болгарском перце его больше, чем в других фруктах.

Поэтому рекомендуется употреблять достаточное количество витамина C каждый день, так как организм не может его запасать. Клубника, чёрная смородина, брокколи, брюссельская капуста и картофель также могут быть хорошими источниками этого важного питательного вещества.

Уточнения

Пе́рец стручко́вый также Пе́рец овощно́й одноле́тний (лат. Cápsicum ánnuum), — вид рода Capsicum семейства Паслёновые (Solanaceae), а также его плоды.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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