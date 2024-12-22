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Эти бутерброды с красной икрой, плавленым сыром и яйцом гарантированно понравятся семье и гостям

1:05
Еда

Этот многократно проверенный рецепт бутербродов с плавленым сыром, яйцом и красной икрой прост и вкусен, а значит, такие сэндвичи будут отлично смотреться на новогоднем столе!

Красная икра
Фото: flickr.com by Maks D, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Красная икра

Для приготовления потребуется:

  • плавленый сырок — 1 шт.;
  • варёное яйцо — 1 шт.;
  • хлеб — 5-6 ломтиков;
  • чёрный перец — по вкусу;
  • майонез — 1 ст. л.;
  • зелень петрушки для украшения,
  • красная икра

Процесс приготовления

  1. Натрите мелко варёное яйцо и плавленый сырок, смешайте их в миске.
  2. Добавьте майонез и перемешайте.
  3. Выложите полученную массу на хлеб в качестве основы.
  4. Сверху выложите ровный слой красной икры.
  5. Украсьте бутерброды зеленью петрушки.

Соль здесь можно не добавлять, так как плавленый сыр уже солёный. Хлеб можно поджарить или использовать свежим. Вся семья обязательно оценит этот рецепт, поэтому вам придётся готовить его снова и снова!

Уточнения

Кра́сная икра́ — икра лососёвых видов рыб, таких как тихоокеанские лососи (горбуша, кета, нерка, кижуч), атлантический лосось (сёмга), форель и её различные формы (палья и проч.), кумжа (в том числе каспийский лосось), таймень, и других. 

Бутербро́д (от нем. Butterbrot — «хлеб с маслом») — закусочное блюдо в виде ломтика хлеба или булочки, покрытых сливочным маслом или мясными, рыбными и другими гастрономическими продуктами (кулинарные изделия, сыры, сырковая масса, повидло, джем, яйца).

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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