Крабовый салат — неизменная и очень бюджетная классика новогоднего стола

0:53 Your browser does not support the audio element. Еда

Предлагаем вам очень простой и вкусный рецепт салата с крабовыми палочками и капустой. Это блюдо идеально подойдёт для обеда или ужина, а также может стать украшением праздничного стола.

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Крабовый салат

Для приготовления салата вам понадобятся следующие ингредиенты:

300 г крабовых палочек;

400 г белокочанной капусты (можно взять китайскую капусту);

2 столовые ложки консервированной кукурузы;

2 пучка зелёного лука;

7 столовых ложек майонеза;

соль по вкусу.

Процесс приготовления:

Крабовые палочки и кукурузу мелко нарежьте и смешайте. Добавьте нарезанный зелёный лук и майонез. Посолите по вкусу. Нашинкуйте капусту и добавьте её в салат. Перемешайте. Дайте салату настояться в течение 10 минут перед подачей.

Уточнения

Кра́бовые па́лочки — вид продуктов питания, имитирующих крабовое мясо, которые создаются из обработанного рыбного белка сурими или измельчённого мяса белой рыбы.



Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

