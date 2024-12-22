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Крабовый салат — неизменная и очень бюджетная классика новогоднего стола

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Еда

Предлагаем вам очень простой и вкусный рецепт салата с крабовыми палочками и капустой. Это блюдо идеально подойдёт для обеда или ужина, а также может стать украшением праздничного стола.

Крабовый салат
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Крабовый салат

Для приготовления салата вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 300 г крабовых палочек;
  • 400 г белокочанной капусты (можно взять китайскую капусту);
  • 2 столовые ложки консервированной кукурузы;
  • 2 пучка зелёного лука;
  • 7 столовых ложек майонеза;
  • соль по вкусу.

Процесс приготовления:

  1. Крабовые палочки и кукурузу мелко нарежьте и смешайте.
  2. Добавьте нарезанный зелёный лук и майонез. Посолите по вкусу.
  3. Нашинкуйте капусту и добавьте её в салат. Перемешайте.
  4. Дайте салату настояться в течение 10 минут перед подачей.

Уточнения

Кра́бовые па́лочки — вид продуктов питания, имитирующих крабовое мясо, которые создаются из обработанного рыбного белка сурими или измельчённого мяса белой рыбы. 

Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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