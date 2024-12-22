Крабовый салат — неизменная и очень бюджетная классика новогоднего стола

Предлагаем вам очень простой и вкусный рецепт салата с крабовыми палочками и капустой. Это блюдо идеально подойдёт для обеда или ужина, а также может стать украшением праздничного стола.
Для приготовления салата вам понадобятся следующие ингредиенты:
Процесс приготовления:
Кра́бовые па́лочки — вид продуктов питания, имитирующих крабовое мясо, которые создаются из обработанного рыбного белка сурими или измельчённого мяса белой рыбы.
Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.
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