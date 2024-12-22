Аппетитное и в меру калорийное горячее на Новый год — куриная грудка под шубкой из овощей и сыра

Куриная грудка под шубой — это вкусное и простое блюдо, которое можно приготовить в духовке. Оно будет отлично смотреться на праздничном столе, к тому же это горячее получается намного легче, чем из свинины.
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Запечённая куриная грудка с овощами
Вам понадобятся следующие ингредиенты:
куриные грудки (филе) — 1,5 кг;
помидоры — 2-3 шт.;
перец сладкий — 1 шт.;
чеснок — 5-6 зубчиков;
сыр — около 250 г (100 г для начинки и 150 для посыпания сверху);
мука (для панировки) — 1 стакан;
майонез — 6-7 ст. л.;
горчица — 2 ч. л.;
зелень свежая (укроп, петрушка, зелёный лук) — по вкусу;
соль, перец, приправы — по вкусу;
масло растительное — для жарки.
Приготовление
Разделайте куриные грудки на порционные кусочки толщиной 1-1,5 см.
Посолите, поперчите и посыпьте приправами каждый кусочек.
Отбейте грудки молотком и обваляйте в муке с двух сторон.
Обжарьте грудки на растительном масле до лёгкого золотистого цвета.
Нарежьте томаты, перец и зелень.
Выдавите чеснок в подготовленные овощи, добавьте половину натёртого сыра, посолите, добавьте горчицу и майонез, перемешайте.
Выложите куриное филе на противень, застеленный пергаментной бумагой, сверху распределите овощную шубку.
Посыпьте каждый кусочек тёртым сыром.
Запекайте грудки в духовке, разогретой до 200 °C, в течение 15-20 минут.
Уточнения
Куря́тина — кулинарное и промышленное наименование куриного мяса.
Выпека́ние (вы́печка) — прогревание тестовой заготовки в тепловой камере (пекарной печи или духовке) до превращения в готовое хлебобулочное или кондитерское изделие.