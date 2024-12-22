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Аппетитное и в меру калорийное горячее на Новый год — куриная грудка под шубкой из овощей и сыра

1:42
Еда

Куриная грудка под шубой — это вкусное и простое блюдо, которое можно приготовить в духовке. Оно будет отлично смотреться на праздничном столе, к тому же это горячее получается намного легче, чем из свинины.

Запечённая куриная грудка с овощами
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Запечённая куриная грудка с овощами

Вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • куриные грудки (филе) — 1,5 кг;
  • помидоры — 2-3 шт.;
  • перец сладкий — 1 шт.;
  • чеснок — 5-6 зубчиков;
  • сыр — около 250 г (100 г для начинки и 150 для посыпания сверху);
  • мука (для панировки) — 1 стакан;
  • майонез — 6-7 ст. л.;
  • горчица — 2 ч. л.;
  • зелень свежая (укроп, петрушка, зелёный лук) — по вкусу;
  • соль, перец, приправы — по вкусу;
  • масло растительное — для жарки.

Приготовление

  1. Разделайте куриные грудки на порционные кусочки толщиной 1-1,5 см.
  2. Посолите, поперчите и посыпьте приправами каждый кусочек.
  3. Отбейте грудки молотком и обваляйте в муке с двух сторон.
  4. Обжарьте грудки на растительном масле до лёгкого золотистого цвета.
  5. Нарежьте томаты, перец и зелень.
  6. Выдавите чеснок в подготовленные овощи, добавьте половину натёртого сыра, посолите, добавьте горчицу и майонез, перемешайте.
  7. Выложите куриное филе на противень, застеленный пергаментной бумагой, сверху распределите овощную шубку.
  8. Посыпьте каждый кусочек тёртым сыром.
  9. Запекайте грудки в духовке, разогретой до 200 °C, в течение 15-20 минут.

Уточнения

Куря́тина — кулинарное и промышленное наименование куриного мяса.

Выпека́ние (вы́печка) — прогревание тестовой заготовки в тепловой камере (пекарной печи или духовке) до превращения в готовое хлебобулочное или кондитерское изделие.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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