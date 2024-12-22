Аппетитное и в меру калорийное горячее на Новый год — куриная грудка под шубкой из овощей и сыра

1:42 Your browser does not support the audio element. Еда

Куриная грудка под шубой — это вкусное и простое блюдо, которое можно приготовить в духовке. Оно будет отлично смотреться на праздничном столе, к тому же это горячее получается намного легче, чем из свинины.

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Запечённая куриная грудка с овощами

Вам понадобятся следующие ингредиенты:

куриные грудки (филе) — 1,5 кг;

помидоры — 2-3 шт.;

перец сладкий — 1 шт.;

чеснок — 5-6 зубчиков;

сыр — около 250 г (100 г для начинки и 150 для посыпания сверху);

мука (для панировки) — 1 стакан;

майонез — 6-7 ст. л.;

горчица — 2 ч. л.;

зелень свежая (укроп, петрушка, зелёный лук) — по вкусу;

соль, перец, приправы — по вкусу;

масло растительное — для жарки.

Приготовление

Разделайте куриные грудки на порционные кусочки толщиной 1-1,5 см. Посолите, поперчите и посыпьте приправами каждый кусочек. Отбейте грудки молотком и обваляйте в муке с двух сторон. Обжарьте грудки на растительном масле до лёгкого золотистого цвета. Нарежьте томаты, перец и зелень. Выдавите чеснок в подготовленные овощи, добавьте половину натёртого сыра, посолите, добавьте горчицу и майонез, перемешайте. Выложите куриное филе на противень, застеленный пергаментной бумагой, сверху распределите овощную шубку. Посыпьте каждый кусочек тёртым сыром. Запекайте грудки в духовке, разогретой до 200 °C, в течение 15-20 минут.

Уточнения

Куря́тина — кулинарное и промышленное наименование куриного мяса.



Выпека́ние (вы́печка) — прогревание тестовой заготовки в тепловой камере (пекарной печи или духовке) до превращения в готовое хлебобулочное или кондитерское изделие.

