Эти простые лепёшки на минеральной газированной воде получаются пупырчатыми и очень вкусными

1:12 Your browser does not support the audio element. Еда

Сегодня мы хотим поделиться с вами простым и вкусным рецептом нежных лепёшек, которые готовятся на основе минеральной газированной воды. Эти лепёшки получаются очень аппетитными, особенно если натереть их чесноком!

Фото: commons.wikimedia.org by Fatimahope, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Лепёшки

Чтобы приготовить нежные и вкусные лепёшки, вам понадобятся следующие ингредиенты:

400 мл минеральной газированной воды;

1 чайная ложка сахара;

1 чайная ложка соли;

2 столовые ложки растительного масла;

700 г муки;

растительное масло для жарки;

зубчик чеснока и соль для натирания лепёшек (по желанию).

Приготовление

Смешайте воду, сахар, соль и растительное масло. Постепенно добавляйте муку и замешивайте мягкое тесто. Оставьте тесто под плёнкой на 30 минут (или просто накройте миской или полотенцем). Разделите тесто на 12 равных частей, сформируйте шарики и раскатайте их в лепёшки. Обжарьте лепёшки на растительном масле с обеих сторон до образования пузырей. При желании натрите горячие лепёшки чесноком и солью.

Уточнения

Лепёшка — печёное изделие из теста, преимущественно круглое и плоское.



Газиро́ванная вода́ (устар. «шипучая вода», просторечное — «газировка») — прохладительный напиток из воды, в том числе минеральной, насыщенной углекислым газом.

