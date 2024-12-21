Эти простые лепёшки на минеральной газированной воде получаются пупырчатыми и очень вкусными

Сегодня мы хотим поделиться с вами простым и вкусным рецептом нежных лепёшек, которые готовятся на основе минеральной газированной воды. Эти лепёшки получаются очень аппетитными, особенно если натереть их чесноком!
Чтобы приготовить нежные и вкусные лепёшки, вам понадобятся следующие ингредиенты:
Приготовление
Лепёшка — печёное изделие из теста, преимущественно круглое и плоское.
Газиро́ванная вода́ (устар. «шипучая вода», просторечное — «газировка») — прохладительный напиток из воды, в том числе минеральной, насыщенной углекислым газом.
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