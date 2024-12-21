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Эти простые лепёшки на минеральной газированной воде получаются пупырчатыми и очень вкусными

1:12
Еда

Сегодня мы хотим поделиться с вами простым и вкусным рецептом нежных лепёшек, которые готовятся на основе минеральной газированной воды. Эти лепёшки получаются очень аппетитными, особенно если натереть их чесноком!

Лепёшки
Фото: commons.wikimedia.org by Fatimahope, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Лепёшки

Чтобы приготовить нежные и вкусные лепёшки, вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 400 мл минеральной газированной воды;
  • 1 чайная ложка сахара;
  • 1 чайная ложка соли;
  • 2 столовые ложки растительного масла;
  • 700 г муки;
  • растительное масло для жарки;
  • зубчик чеснока и соль для натирания лепёшек (по желанию).

Приготовление

  1. Смешайте воду, сахар, соль и растительное масло. Постепенно добавляйте муку и замешивайте мягкое тесто.
  2. Оставьте тесто под плёнкой на 30 минут (или просто накройте миской или полотенцем).
  3. Разделите тесто на 12 равных частей, сформируйте шарики и раскатайте их в лепёшки.
  4. Обжарьте лепёшки на растительном масле с обеих сторон до образования пузырей.
  5. При желании натрите горячие лепёшки чесноком и солью.

Уточнения

Лепёшка — печёное изделие из теста, преимущественно круглое и плоское.

Газиро́ванная вода́ (устар. «шипучая вода», просторечное — «газировка») — прохладительный напиток из воды, в том числе минеральной, насыщенной углекислым газом.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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