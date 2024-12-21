Как приготовить оливье, чтобы гости просили добавки
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Салат "Оливье" является неотъемлемой частью праздничного стола. Его классический вкус, знакомый с детства, легко воссоздать дома, следуя проверенному рецепту.
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Салат оливье
Ингредиенты:
- 5 солёных огурцов
- 2 картофелины
- 3 моркови
- 5 яиц
- 1 луковица
- 450 г ветчины
- 1 банка консервированного зелёного горошка
- Соль и перец по вкусу
- Укроп для украшения
- Майонез для заправки
Приготовление:
- Отварите картофель и морковь в мундире до готовности. Яйца сварите вкрутую.
- Остудите и очистите овощи и яйца.
- Нарежьте небольшими кубиками огурцы, ветчину, яйца, лук, очищенный картофель и морковь.
- В большой миске соедините нарезанные ингредиенты, добавьте консервированный зелёный горошек. Посолите и поперчите по вкусу.
- Заправьте салат майонезом и тщательно перемешайте. Перед подачей украсьте мелко нарезанным укропом.
Этот рецепт позволяет приготовить около 8-10 порций салата, который станет украшением любого праздничного стола.
Интересные факты:
- В Европе и Америке этот салат известен как "Русский" и подаётся в большинстве ресторанов под таким названием.
- В классическом рецепте вместо ветчины можно использовать отварное мясо, что придаст салату более насыщенный вкус.
Советы по приготовлению:
- Для более нежного вкуса можно смешать майонез со сметаной в равных пропорциях.
- Если предпочитаете менее калорийный вариант, используйте йогурт вместо майонеза.
- Добавление свежего укропа не только украсит салат, но и придаст ему свежий аромат.
Вариации рецепта:
- Вместо ветчины можно использовать варёную говядину или курицу.
- Некоторые хозяйки добавляют в салат свежие яблоки для придания лёгкой кислинки.
- Для разнообразия вкуса можно добавить маринованные грибы или каперсы.
Уточнения
Оливье́ - закусочный салат русской кухни из отварных корнеплодов, солёных огурцов, яиц с мясом или варёной колбасой в майонезной заправке.
Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина