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Как приготовить оливье, чтобы гости просили добавки

2:06
Еда

Салат "Оливье" является неотъемлемой частью праздничного стола. Его классический вкус, знакомый с детства, легко воссоздать дома, следуя проверенному рецепту.

Салат оливье
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Салат оливье

Ингредиенты:

  • 5 солёных огурцов
  • 2 картофелины
  • 3 моркови
  • 5 яиц
  • 1 луковица
  • 450 г ветчины
  • 1 банка консервированного зелёного горошка
  • Соль и перец по вкусу
  • Укроп для украшения
  • Майонез для заправки

Приготовление:

  1. Отварите картофель и морковь в мундире до готовности. Яйца сварите вкрутую.
  2. Остудите и очистите овощи и яйца.
  3. Нарежьте небольшими кубиками огурцы, ветчину, яйца, лук, очищенный картофель и морковь.
  4. В большой миске соедините нарезанные ингредиенты, добавьте консервированный зелёный горошек. Посолите и поперчите по вкусу.
  5. Заправьте салат майонезом и тщательно перемешайте. Перед подачей украсьте мелко нарезанным укропом.

Этот рецепт позволяет приготовить около 8-10 порций салата, который станет украшением любого праздничного стола.

Интересные факты:

  • В Европе и Америке этот салат известен как "Русский" и подаётся в большинстве ресторанов под таким названием.
  • В классическом рецепте вместо ветчины можно использовать отварное мясо, что придаст салату более насыщенный вкус.

Советы по приготовлению:

  • Для более нежного вкуса можно смешать майонез со сметаной в равных пропорциях.
  • Если предпочитаете менее калорийный вариант, используйте йогурт вместо майонеза.
  • Добавление свежего укропа не только украсит салат, но и придаст ему свежий аромат.

Вариации рецепта:

  • Вместо ветчины можно использовать варёную говядину или курицу.
  • Некоторые хозяйки добавляют в салат свежие яблоки для придания лёгкой кислинки.
  • Для разнообразия вкуса можно добавить маринованные грибы или каперсы.

Уточнения

Оливье́ - закусочный салат русской кухни из отварных корнеплодов, солёных огурцов, яиц с мясом или варёной колбасой в майонезной заправке.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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