Как приготовить оливье, чтобы гости просили добавки

2:06 Your browser does not support the audio element. Еда

Салат "Оливье" является неотъемлемой частью праздничного стола. Его классический вкус, знакомый с детства, легко воссоздать дома, следуя проверенному рецепту.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Салат оливье

Ингредиенты:

5 солёных огурцов

2 картофелины

3 моркови

5 яиц

1 луковица

450 г ветчины

1 банка консервированного зелёного горошка

Соль и перец по вкусу

Укроп для украшения

Майонез для заправки

Приготовление:

Отварите картофель и морковь в мундире до готовности. Яйца сварите вкрутую. Остудите и очистите овощи и яйца. Нарежьте небольшими кубиками огурцы, ветчину, яйца, лук, очищенный картофель и морковь. В большой миске соедините нарезанные ингредиенты, добавьте консервированный зелёный горошек. Посолите и поперчите по вкусу. Заправьте салат майонезом и тщательно перемешайте. Перед подачей украсьте мелко нарезанным укропом.

Этот рецепт позволяет приготовить около 8-10 порций салата, который станет украшением любого праздничного стола.

Интересные факты:

В Европе и Америке этот салат известен как "Русский" и подаётся в большинстве ресторанов под таким названием.

В классическом рецепте вместо ветчины можно использовать отварное мясо, что придаст салату более насыщенный вкус.

Советы по приготовлению:

Для более нежного вкуса можно смешать майонез со сметаной в равных пропорциях.

Если предпочитаете менее калорийный вариант, используйте йогурт вместо майонеза.

Добавление свежего укропа не только украсит салат, но и придаст ему свежий аромат.

Вариации рецепта:

Вместо ветчины можно использовать варёную говядину или курицу.

Некоторые хозяйки добавляют в салат свежие яблоки для придания лёгкой кислинки.

Для разнообразия вкуса можно добавить маринованные грибы или каперсы.

Уточнения

Оливье́ - закусочный салат русской кухни из отварных корнеплодов, солёных огурцов, яиц с мясом или варёной колбасой в майонезной заправке.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.