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Как сделать рис для плова рассыпчатым

1:28
Еда

Замачивание риса — ключевой этап в приготовлении вкусного и рассыпчатого плова. Профессиональные кулинары никогда не пропускают этот процесс, ведь он влияет на текстуру и вкус готового блюда. Рассказываем, как правильно замачивать рис, чтобы плов удался на все 100%.

Плов
Фото: commons.wikimedia.org by Ji-Elle, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Плов

Почему важно замачивать рис

Во время замачивания из крупы удаляется лишний крахмал, благодаря чему рис становится более рассыпчатым, а также равномерно впитывает воду, что важно для плова.

Как правильно замачивать рис

Используйте очищенную воду.

Это особенно важно, если качество водопроводной воды оставляет желать лучшего.

Вода должна быть горячей.

Горячая вода помогает быстрее избавить рис от крахмала. Меняйте воду, когда она остывает.

Учитывайте сорт риса.

Время замачивания напрямую зависит от типа крупы:

Твёрдые сорта (басмати, девзира): замачивайте около 2 часов.

Мягкие сорта (аланга, лазарь): достаточно 30-40 минут.

Цельнозерновые сорта (красный, бурый): замачивайте 1,5 часа.

Дикий рис (чёрный): замачивание должно быть длительным, лучше всего оставить его на ночь.

Соблюдая эти простые рекомендации, вы получите идеальный рис для своего плова — вкусный, ароматный и рассыпчатый.

Уточнения

Плов - блюдо восточной кухни, основу которого составляет варёный рис (в исключительных случаях — другая крупа или мелкие макаронные изделия).

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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