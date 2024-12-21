Как приготовить полезный майонез к новогодним салатам

Новогодние праздники — это не только радость и застолья, но и риск набрать лишние килограммы. Один из способов избежать этого — заменить магазинный майонез в салатах на полезный домашний.
Эксперты предупреждают, что магазинный майонез не только калорийный, но и может вызвать проблемы с пищеварением, такие как вздутие, тяжесть и боли в животе.
Для этого вам понадобятся простые и доступные ингредиенты:
Процесс приготовления:
Полезный домашний майонез готов! Его можно сразу добавлять в салаты или хранить в холодильнике. Для более мягкого вкуса добавьте одну чайную ложку горчицы вместо двух.
Теперь ваши праздничные блюда станут не только вкусными, но и здоровыми!
Майоне́з (фр. mayonnaise) — соус, приготовленный из растительного масла, яичного желтка, горчицы, уксуса (или лимонного сока), соли и сахара.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Пётр Дранга пригласил Агату Муцениеце и её дочь Мию на день рождения отца.