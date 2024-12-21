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Как приготовить полезный майонез к новогодним салатам

1:14
Еда

Новогодние праздники — это не только радость и застолья, но и риск набрать лишние килограммы. Один из способов избежать этого — заменить магазинный майонез в салатах на полезный домашний.

Майонез
Фото: commons.wikimedia.org by Jason Terk, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Майонез

Почему стоит отказаться от магазинного майонеза

Эксперты предупреждают, что магазинный майонез не только калорийный, но и может вызвать проблемы с пищеварением, такие как вздутие, тяжесть и боли в животе.

Как приготовить полезный майонез

Для этого вам понадобятся простые и доступные ингредиенты:

  • Греческий йогурт — 200 г
  • Русская горчица — 1-2 чайные ложки (в зависимости от предпочтений)
  • Свежий укроп — небольшой пучок
  • Соль — щепотка

Процесс приготовления:

  1. Смешайте йогурт с горчицей и солью.
  2. Взбейте массу в блендере до однородности.
  3. Добавьте измельчённый укроп и тщательно перемешайте.

Полезный домашний майонез готов! Его можно сразу добавлять в салаты или хранить в холодильнике. Для более мягкого вкуса добавьте одну чайную ложку горчицы вместо двух.

Теперь ваши праздничные блюда станут не только вкусными, но и здоровыми!

Уточнения

Майоне́з (фр. mayonnaise) — соус, приготовленный из растительного масла, яичного желтка, горчицы, уксуса (или лимонного сока), соли и сахара.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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