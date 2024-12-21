Как приготовить полезный майонез к новогодним салатам

1:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Новогодние праздники — это не только радость и застолья, но и риск набрать лишние килограммы. Один из способов избежать этого — заменить магазинный майонез в салатах на полезный домашний.

Фото: commons.wikimedia.org by Jason Terk, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Майонез

Почему стоит отказаться от магазинного майонеза

Эксперты предупреждают, что магазинный майонез не только калорийный, но и может вызвать проблемы с пищеварением, такие как вздутие, тяжесть и боли в животе.

Как приготовить полезный майонез

Для этого вам понадобятся простые и доступные ингредиенты:

Греческий йогурт — 200 г

Русская горчица — 1-2 чайные ложки (в зависимости от предпочтений)

Свежий укроп — небольшой пучок

Соль — щепотка

Процесс приготовления:

Смешайте йогурт с горчицей и солью. Взбейте массу в блендере до однородности. Добавьте измельчённый укроп и тщательно перемешайте.

Полезный домашний майонез готов! Его можно сразу добавлять в салаты или хранить в холодильнике. Для более мягкого вкуса добавьте одну чайную ложку горчицы вместо двух.

Теперь ваши праздничные блюда станут не только вкусными, но и здоровыми!

Уточнения

Майоне́з (фр. mayonnaise) — соус, приготовленный из растительного масла, яичного желтка, горчицы, уксуса (или лимонного сока), соли и сахара.

