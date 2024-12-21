Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Старое масло в двигателе: сколько его остаётся и как это влияет на работу мотора
Секреты здорового парения: как себе не навредить в бане
Основные причины пожелтения розы и как с ними справиться
Как выбрать идеальный плинтус для завершения ремонта
Простые и гуманные способы защитить мебель от кошачьих когтей
Прятки по-кошачьи: разгадка странного поведения вашего питомца
Китайские неврологи раскрыли тайны возрастных изменений мозга
Навести порядок в арендованной квартире за считанные секунды сложно, но возможно
Иностранцам могут разрешить работу гидами в Таиланде

Очень недорогой и безумно вкусный новогодний гарнир из запечённых картошек-малышек

Еда

Для этого блюда вам не понадобится модный и довольно дорогой бэби-картофель. Можно взять обычную мелкую картошку, которая продаётся в любом магазине. Тщательно помойте её щеткой (можно даже не чистить) и запеките в духовке до полуготовности.

Запечённая картошка
Фото: commons.wikimedia.org by Mark James Miller, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Запечённая картошка

Затем аккуратно ложкой сделайте углубление в каждой картофелине. В получившееся углубление положите любую начинку. Это может быть что угодно:

  • рыбные консервы с майонезом,
  • тёртый сыр с зелёным луком,
  • морковь, обжаренная с луком,
  • лечо,
  • фарш,
  • кусочки сала или бекона,
  • любой соус с яйцом, и т.д.

Поместите картофель обратно в духовку и запекайте до готовности. Начинка должна стать горячей, а картошка — покрыться золотистой корочкой.

Это очень простой и экономичный рецепт, который порадует вас своим вкусом и будет шикарно смотреться на праздничном столе!

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

Гарни́р (от фр. garnir — «снаряжать») — дополнительные компоненты к основной части блюда, предназначенные для его украшения, увеличения питательной и вкусовой ценности.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Эти культуры нельзя сажать рядом: уберегите урожай
Садоводство, цветоводство
Эти культуры нельзя сажать рядом: уберегите урожай Аудио 
Еда для долголетия: 100-летний учитель на пенсии назвал уникальный продукт
Еда и рецепты
Еда для долголетия: 100-летний учитель на пенсии назвал уникальный продукт Аудио 
В США прокомментировали уничтожение четырёх Patriot и радара ПВО на Украине
Военные новости
В США прокомментировали уничтожение четырёх Patriot и радара ПВО на Украине Аудио 
Популярное
Пётр Дранга познакомил Агату Муцениеце со своей семьей

Пётр Дранга пригласил Агату Муцениеце и её дочь Мию на день рождения отца. 

Пётр Дранга познакомил Агату Муцениеце со своей семьей
Три растения, которые нельзя сажать на своём участке
Три растения, которые нельзя сажать на своём участке
Простые способы борьбы с пигментными пятнами на теле
Эти культуры нельзя сажать рядом: уберегите урожай
Маотай маотаем, но на ус мотаем — как китайцы наводят мосты Игорь Буккер Сергей Чепиков о допуске РФ: без Олимпиады мы не зажжём искры в глазах юных спортсменов Дмитрий Плотников ВКС РФ нанесли удар по Киеву за комбинат в Ростовской области. Неужели только за него? Любовь Степушова
Цискаридзе заявил, что спектакль Щелкунчик Большого театра смотреть невозможно
Крах нефтяной инфраструктуры Сирии: закрылся крупнейший НПЗ
Какие растения губят туи: правила соседства в саду
Какие растения губят туи: правила соседства в саду
Последние материалы
Упругие ягодицы за 15 минут в день. Лучшие упражнения для девушек
Как продлить жизнь дворникам и стеклоомывателю в холодное время года
Суд отказал туристам в возврате денег за опоздание на рейс
Активированный уголь не спасёт: вот что помогает при похмелье
Как заставить ваши цветы расти быстрее: проверенные методы
Секрет дружбы кошки и собаки в одной квартире
Древние водоёмы Марса: открытие, изменяющее науку
Запечённые окорочка с овощами и яблоками — простое и полезное горячее на Новый год и не только
Что делать, если осенью не обрезали гортензии?
Карлос Сайнс обзавёлся новым Ferrari Daytona SP3
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.