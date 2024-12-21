Очень недорогой и безумно вкусный новогодний гарнир из запечённых картошек-малышек

Для этого блюда вам не понадобится модный и довольно дорогой бэби-картофель. Можно взять обычную мелкую картошку, которая продаётся в любом магазине. Тщательно помойте её щеткой (можно даже не чистить) и запеките в духовке до полуготовности.
Затем аккуратно ложкой сделайте углубление в каждой картофелине. В получившееся углубление положите любую начинку. Это может быть что угодно:
Поместите картофель обратно в духовку и запекайте до готовности. Начинка должна стать горячей, а картошка — покрыться золотистой корочкой.
Это очень простой и экономичный рецепт, который порадует вас своим вкусом и будет шикарно смотреться на праздничном столе!
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
Гарни́р (от фр. garnir — «снаряжать») — дополнительные компоненты к основной части блюда, предназначенные для его украшения, увеличения питательной и вкусовой ценности.
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