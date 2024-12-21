Вкус детства: борщ с пампушками в домашнем исполнении

2:38 Your browser does not support the audio element. Еда

Борщ с пампушками — это классика, которая никогда не выходит из моды. Ароматный, насыщенный, приготовленный с любовью, он станет настоящим украшением вашего стола. Пошаговый рецепт поможет вам легко воссоздать этот кулинарный шедевр.

Фото: flickr by Лиз Уэст, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Борщ

Ингредиенты на 10 порций

Для борща:

Говядина с костью (задняя нога или грудинка) — 1 кг

Луковицы — 2 шт.

Морковь — 3 шт.

Корень петрушки — 1 шт.

Черный перец горошком — 4 шт.

Лавровый лист — 1 шт.

Свекла — 2 шт.

Картофель — 3 шт.

Сладкий красный перец — 1 шт.

Капуста белокочанная — 300 г

Помидоры — 4 шт.

Яблочный уксус — 2 ст. л.

Смалец — по вкусу

Чеснок — 3 зубчика

Соль, молотый черный перец — по вкус

Для пампушек:

Молоко — 200 мл

Дрожжи свежие — 20 г

Мука — 400 г

Сахар — 1 ч. л.

Соль — на кончике ножа

Растительное масло — 1 ст. л. + для смазывания

Желток — 1 шт.

Чеснок — 3 зубчика

Шаги приготовления

1. Варим бульон

Промойте мясо, залейте водой (на ширину ладони выше мяса) и доведите до кипения. Снимите пену, добавьте очищенные луковицу, морковь и корень петрушки. Вложите перец горошком и веточки петрушки. Варите на медленном огне 2,5 часа, за 15 минут до готовности добавьте лавровый лист и соль.

2. Готовим пампушки

Растворите дрожжи в теплом молоке, добавьте муку, соль, сахар и масло. Замесите тесто, оставьте в тепле на 1,5 часа. Сформируйте шарики, дайте расстояться, смажьте желтком и выпекайте 20 минут при 180°C. Обмажьте пампушки чесночным маслом.

3. Заправка для борща

Овощи (морковь, свеклу, картофель, лук) подготовьте: нарежьте или натрите. Обжарьте лук с морковью и перцем, добавьте тертые помидоры. Свеклу тушите со смальцем и уксусом.

4. Завершаем борщ

В бульон добавьте картофель, варите 10 минут. Затем положите капусту и тушеные овощи. Варите еще 10 минут, добавьте чеснок, зелень и мясо. Оставьте настояться перед подачей.

Уточнения

Борщ - горячий заправочный суп на основе свёклы, которая придаёт ему характерный красный цвет.

