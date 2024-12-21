Вкус детства: борщ с пампушками в домашнем исполнении

Борщ с пампушками — это классика, которая никогда не выходит из моды. Ароматный, насыщенный, приготовленный с любовью, он станет настоящим украшением вашего стола. Пошаговый рецепт поможет вам легко воссоздать этот кулинарный шедевр.
Ингредиенты на 10 порций
Для борща:
Для пампушек:
Шаги приготовления
1. Варим бульон
Промойте мясо, залейте водой (на ширину ладони выше мяса) и доведите до кипения. Снимите пену, добавьте очищенные луковицу, морковь и корень петрушки. Вложите перец горошком и веточки петрушки. Варите на медленном огне 2,5 часа, за 15 минут до готовности добавьте лавровый лист и соль.
2. Готовим пампушки
Растворите дрожжи в теплом молоке, добавьте муку, соль, сахар и масло. Замесите тесто, оставьте в тепле на 1,5 часа. Сформируйте шарики, дайте расстояться, смажьте желтком и выпекайте 20 минут при 180°C. Обмажьте пампушки чесночным маслом.
3. Заправка для борща
Овощи (морковь, свеклу, картофель, лук) подготовьте: нарежьте или натрите. Обжарьте лук с морковью и перцем, добавьте тертые помидоры. Свеклу тушите со смальцем и уксусом.
4. Завершаем борщ
В бульон добавьте картофель, варите 10 минут. Затем положите капусту и тушеные овощи. Варите еще 10 минут, добавьте чеснок, зелень и мясо. Оставьте настояться перед подачей.
Борщ - горячий заправочный суп на основе свёклы, которая придаёт ему характерный красный цвет.
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