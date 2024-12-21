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Вкус детства: борщ с пампушками в домашнем исполнении

2:38
Еда

Борщ с пампушками — это классика, которая никогда не выходит из моды. Ароматный, насыщенный, приготовленный с любовью, он станет настоящим украшением вашего стола. Пошаговый рецепт поможет вам легко воссоздать этот кулинарный шедевр.

Борщ
Фото: flickr by Лиз Уэст, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Борщ

Ингредиенты на 10 порций

Для борща:

  • Говядина с костью (задняя нога или грудинка) — 1 кг
  • Луковицы — 2 шт.
  • Морковь — 3 шт.
  • Корень петрушки — 1 шт.
  • Черный перец горошком — 4 шт.
  • Лавровый лист — 1 шт.
  • Свекла — 2 шт.
  • Картофель — 3 шт.
  • Сладкий красный перец — 1 шт.
  • Капуста белокочанная — 300 г
  • Помидоры — 4 шт.
  • Яблочный уксус — 2 ст. л.
  • Смалец — по вкусу
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Соль, молотый черный перец — по вкус

Для пампушек:

  • Молоко — 200 мл
  • Дрожжи свежие — 20 г
  • Мука — 400 г
  • Сахар — 1 ч. л.
  • Соль — на кончике ножа
  • Растительное масло — 1 ст. л. + для смазывания
  • Желток — 1 шт.
  • Чеснок — 3 зубчика

Шаги приготовления

1. Варим бульон

Промойте мясо, залейте водой (на ширину ладони выше мяса) и доведите до кипения. Снимите пену, добавьте очищенные луковицу, морковь и корень петрушки. Вложите перец горошком и веточки петрушки. Варите на медленном огне 2,5 часа, за 15 минут до готовности добавьте лавровый лист и соль.

2. Готовим пампушки

Растворите дрожжи в теплом молоке, добавьте муку, соль, сахар и масло. Замесите тесто, оставьте в тепле на 1,5 часа. Сформируйте шарики, дайте расстояться, смажьте желтком и выпекайте 20 минут при 180°C. Обмажьте пампушки чесночным маслом.

3. Заправка для борща

Овощи (морковь, свеклу, картофель, лук) подготовьте: нарежьте или натрите. Обжарьте лук с морковью и перцем, добавьте тертые помидоры. Свеклу тушите со смальцем и уксусом.

4. Завершаем борщ

В бульон добавьте картофель, варите 10 минут. Затем положите капусту и тушеные овощи. Варите еще 10 минут, добавьте чеснок, зелень и мясо. Оставьте настояться перед подачей.

Уточнения

Борщ - горячий заправочный суп на основе свёклы, которая придаёт ему характерный красный цвет.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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