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Тарталетки с грибным жюльеном: идеальная закуска

3:08
Еда

Жюльен в тарталетках — это изысканная закуска, которая украсит любой праздничный стол. Хрустящее песочное тесто и нежная грибная начинка, покрытая румяной сырной корочкой, создают идеальное сочетание текстур и вкусов. Это блюдо не только красиво выглядит, но и невероятно вкусно.

Жульен
Фото: food4all.ru by Mariya Voronina, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Жульен

Готовится оно проще, чем кажется на первый взгляд, а результат неизменно радует гостей и домашних. Следуя этому рецепту, вы сможете приготовить жюльен в домашних условиях, который станет настоящим кулинарным шедевром.

ИНГРЕДИЕНТЫ (10 порций)

Для жюльена:

  • Шампиньоны — 500 г
  • Сливки (20%) — 150-200 мл
  • Сыр — 100 г
  • Репчатый лук — 1 шт
  • Растительное масло
  • Соль, свежемолотый черный перец
  • Для тарталеток:
  • Мука — 100 г
  • Сливочное масло — 60 г
  • Желток — 1 шт
  • Сахарная пудра — 1 ч. л.
  • Соль — 1/4 ч. л.

Пошаговый рецепт

Приготовление тарталеток

Шаг 1.

Подготовьте песочное тесто. Достаньте сливочное масло и яйцо из холодильника заранее, чтобы они достигли комнатной температуры.

Шаг 2.

С помощью миксера взбейте масло с солью и сахарной пудрой до мягкости. Влейте желток и продолжайте взбивать, пока масса не станет однородной. Просейте муку в смесь и перемешайте до состояния мелкой крошки.

Шаг 3.

Выложите тесто на стол и быстро вымесите до однородности. Если тесто липнет, добавьте чуть больше муки. Раскатайте его в пласт толщиной 3-4 мм.

Шаг 4.

Вырежьте из теста кружки, подходящие для ваших формочек. Разложите тесто по формочкам, равномерно прижимая его к стенкам. Поместите формочки в морозилку на 10-15 минут.

Шаг 5.

Разогрейте духовку до 180°C. Замороженные тарталетки выпекайте 10-15 минут до золотистого цвета. Остудите тарталетки, не вынимая из форм.

Приготовление жюльена

Шаг 6.

Шампиньоны нарежьте соломкой. Обжарьте их в сухой сковороде на среднем огне, пока не испарится влага.

Шаг 7.

Добавьте немного масла в сковороду. Мелко нарежьте лук и обжаривайте его вместе с грибами 3-4 минуты.

Шаг 8.

Влейте сливки, добавьте соль и перец. Перемешайте и тушите на медленном огне, пока сливки не загустеют (примерно 3-4 минуты). Попробуйте на вкус и, если нужно, досолите.

Сборка и запекание

Шаг 9.

Натрите сыр на средней терке. Наполните тарталетки готовым жюльеном, посыпьте сверху сыром и отправьте в духовку на 7-10 минут. Дождитесь, пока сыр подрумянится. Подавайте горячими.

Уточнения

Жюлье́н (от фр. julienne) — сложная горячая закуска, приготовленная преимущественно из птицы или дичи и грибов, нарезанных одноимённым способом — тонкой соломкой либо небольшими ломтиками-кусочками, а затем запечённых в кокотнице со сметаной или соусом под тёртым сыром.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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