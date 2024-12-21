Тарталетки с грибным жюльеном: идеальная закуска

Жюльен в тарталетках — это изысканная закуска, которая украсит любой праздничный стол. Хрустящее песочное тесто и нежная грибная начинка, покрытая румяной сырной корочкой, создают идеальное сочетание текстур и вкусов. Это блюдо не только красиво выглядит, но и невероятно вкусно.
Готовится оно проще, чем кажется на первый взгляд, а результат неизменно радует гостей и домашних. Следуя этому рецепту, вы сможете приготовить жюльен в домашних условиях, который станет настоящим кулинарным шедевром.
ИНГРЕДИЕНТЫ (10 порций)
Для жюльена:
Пошаговый рецепт
Приготовление тарталеток
Шаг 1.
Подготовьте песочное тесто. Достаньте сливочное масло и яйцо из холодильника заранее, чтобы они достигли комнатной температуры.
Шаг 2.
С помощью миксера взбейте масло с солью и сахарной пудрой до мягкости. Влейте желток и продолжайте взбивать, пока масса не станет однородной. Просейте муку в смесь и перемешайте до состояния мелкой крошки.
Шаг 3.
Выложите тесто на стол и быстро вымесите до однородности. Если тесто липнет, добавьте чуть больше муки. Раскатайте его в пласт толщиной 3-4 мм.
Шаг 4.
Вырежьте из теста кружки, подходящие для ваших формочек. Разложите тесто по формочкам, равномерно прижимая его к стенкам. Поместите формочки в морозилку на 10-15 минут.
Шаг 5.
Разогрейте духовку до 180°C. Замороженные тарталетки выпекайте 10-15 минут до золотистого цвета. Остудите тарталетки, не вынимая из форм.
Приготовление жюльена
Шаг 6.
Шампиньоны нарежьте соломкой. Обжарьте их в сухой сковороде на среднем огне, пока не испарится влага.
Шаг 7.
Добавьте немного масла в сковороду. Мелко нарежьте лук и обжаривайте его вместе с грибами 3-4 минуты.
Шаг 8.
Влейте сливки, добавьте соль и перец. Перемешайте и тушите на медленном огне, пока сливки не загустеют (примерно 3-4 минуты). Попробуйте на вкус и, если нужно, досолите.
Сборка и запекание
Шаг 9.
Натрите сыр на средней терке. Наполните тарталетки готовым жюльеном, посыпьте сверху сыром и отправьте в духовку на 7-10 минут. Дождитесь, пока сыр подрумянится. Подавайте горячими.
Жюлье́н (от фр. julienne) — сложная горячая закуска, приготовленная преимущественно из птицы или дичи и грибов, нарезанных одноимённым способом — тонкой соломкой либо небольшими ломтиками-кусочками, а затем запечённых в кокотнице со сметаной или соусом под тёртым сыром.
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