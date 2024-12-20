Дёшево и сердито: как накрыть экономный, но вкусный новогодний стол

К Новому году многие семьи начинают задумываться о новогоднем столе. Вопрос экономии в нынешних реалиях становится особенно актуальным. Бренд-шеф сети "Горбуфеты" Рустам Даутов рассказал NewsInfo. Ru, как разумно создать новогоднее меню, чтобы стол был действительно праздничным, а блюда вкусными.
Он считает, что правильное планирование новогоднего стола начинается с четкого понимания бюджета.
"Сначала необходимо определить, сколько денег вы готовы потратить", — советует эксперт.
Это поможет сосредоточиться на выборе доступных, но интересных блюд.
"Если говорить о российских традициях, то классические новогодние салаты, такие как "Оливье", "Селёдка под шубой" и винегрет, — это доступные блюда для 80-90 процентов россиян", — отмечает бренд-шеф.
Эти салаты стоит приготовить самостоятельно из недорогих ингредиентов, что существенно сократит расходы по сравнению с покупными. Даутов отметил, что деликатесы, такие как икра и нарезки, в этом году особенно дороги. Рустам предлагает использовать заменители. Например, если хочется икры, можно рассмотреть икру палтуса, которая более доступна по цене.
Среди альтернатив традиционному куриному мясу, шеф рекомендует индейку и утку, которые сейчас достаточно доступны и неплохо вписываются в новогоднее меню.
"Приготовление утки с яблоками — это классика, которая будет радовать глаз и вкусовые рецепторы", — делится Рустам.
Эксперт добавил, что при покупках важно понимать, как работают скидки и распродажи в магазинах.
"Во время предновогодней суеты многие магазины могут завышать цены, а затем рекламировать их как специальные предложения. Поэтому лучше делать покупки в течение года, чтобы быть в курсе настоящих цен", — говорит он.
Даутов добавил, что зная свои предпочтения и разумно планируя список блюд на стол, можно создать не только вкусное, но и экономное меню.
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