Запечённые окорочка с овощами и яблоками — простое и полезное горячее на Новый год и не только

1:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Сегодня мы поделимся с вами рецептом невероятно ароматного и сочного блюда — запечённых окорочков с овощами и яблоками. Это блюдо станет настоящим украшением вашего стола и порадует вас своим неповторимым вкусом.

Фото: goya.com by Xochilt Martinez, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Запечённая курица с овощами

Оно отлично подойдёт и на Новый год, если вы не хотите есть ночью жирную свинину. Вместо привычной картошки возьмите батат — новогодней ночью вполне можно попробовать что-то новое!

Ингредиенты:

2 кг куриных окорочков;

2 яблока;

1,5 кг батата;

1 морковь;

1 луковица;

специи;

масло.

Приготовление

Проткните окорочка ножом в нескольких местах, смажьте их маслом и натрите специями. Выложите окорочка в форму для запекания. Нарежьте произвольно овощи и яблоки (не очищая батат от кожуры, только тщательно его вымойте). Смешайте всё, добавьте масло и специи. Выложите смесь вокруг окорочков и запекайте в духовке 45 минут при температуре 180-200 градусов.

Уточнения

Куря́тина — кулинарное и промышленное наименование куриного мяса.



Бата́т (лат. Ipomoea batatas) — вид клубнеплодных растений рода Ипомея семейства Вьюнковые; известен также под названиями «кумара» и «сладкий картофель».

