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Запечённые окорочка с овощами и яблоками — простое и полезное горячее на Новый год и не только

1:08
Еда

Сегодня мы поделимся с вами рецептом невероятно ароматного и сочного блюда — запечённых окорочков с овощами и яблоками. Это блюдо станет настоящим украшением вашего стола и порадует вас своим неповторимым вкусом.

Запечённая курица с овощами
Фото: goya.com by Xochilt Martinez, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Запечённая курица с овощами

Оно отлично подойдёт и на Новый год, если вы не хотите есть ночью жирную свинину. Вместо привычной картошки возьмите батат — новогодней ночью вполне можно попробовать что-то новое!

Ингредиенты:

  • 2 кг куриных окорочков;
  • 2 яблока;
  • 1,5 кг батата;
  • 1 морковь;
  • 1 луковица;
  • специи;
  • масло.

Приготовление

  1. Проткните окорочка ножом в нескольких местах, смажьте их маслом и натрите специями.
  2. Выложите окорочка в форму для запекания.
  3. Нарежьте произвольно овощи и яблоки (не очищая батат от кожуры, только тщательно его вымойте).
  4. Смешайте всё, добавьте масло и специи.
  5. Выложите смесь вокруг окорочков и запекайте в духовке 45 минут при температуре 180-200 градусов.

Уточнения

Куря́тина — кулинарное и промышленное наименование куриного мяса.

Бата́т (лат. Ipomoea batatas) — вид клубнеплодных растений рода Ипомея семейства Вьюнковые; известен также под названиями «кумара» и «сладкий картофель».

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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