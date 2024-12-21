Запечённые окорочка с овощами и яблоками — простое и полезное горячее на Новый год и не только

Сегодня мы поделимся с вами рецептом невероятно ароматного и сочного блюда — запечённых окорочков с овощами и яблоками. Это блюдо станет настоящим украшением вашего стола и порадует вас своим неповторимым вкусом.
Оно отлично подойдёт и на Новый год, если вы не хотите есть ночью жирную свинину. Вместо привычной картошки возьмите батат — новогодней ночью вполне можно попробовать что-то новое!
Ингредиенты:
Приготовление
Куря́тина — кулинарное и промышленное наименование куриного мяса.
Бата́т (лат. Ipomoea batatas) — вид клубнеплодных растений рода Ипомея семейства Вьюнковые; известен также под названиями «кумара» и «сладкий картофель».
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