Сочная и нежная классика из четырёх ингредиентов — готовим к праздничному столу салат Дамский каприз

1:20 Your browser does not support the audio element. Еда

Классический салат "Дамский каприз" — это простое и вкусное блюдо, состоящее из четырёх основных ингредиентов: отварного куриного филе, консервированного ананаса, сыра и майонеза. Этот салат готовится быстро и получается нежным и сочным.

Фото: flickr.com by wuestenigel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Салат с ананасом и курицей

Чтобы куриное филе получилось сочным и нежным, попробуйте сварить его особым способом. Для этого вам понадобится небольшое количество воды, лавровый лист, петрушка, душистый перец и куриное филе. После закипания куриное филе нужно оставить в горячей воде под крышкой на 20-25 минут, выключив огонь.

Ингредиенты:

куриное филе — 400-500 г;

сыр — 200 г;

консервированный ананас — 250 г;

майонез — по вкусу;

соль — по желанию;

молотый чёрный перец — по желанию.

Приготовление

Сварите куриное филе. Остудите филе и нарежьте его кубиками. Натрите сыр на тёрке. Нарежьте ананас кусочками. Выложите в салатник слои: сыр, куриное филе, ананас. Каждый слой смажьте майонезом. При желании добавьте соль и молотый чёрный перец. Посыпьте салат тёртым сыром и подавайте к столу.

Уточнения

Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.



Анана́с хохла́тый, или Анана́с настоя́щий, или Анана́с крупнохохолко́вый (лат. Ananas comosus) — многолетнее травянистое растение, вид рода Ананас (Ananas) семейства Бромелиевые (Bromeliaceae).



