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Сочная и нежная классика из четырёх ингредиентов — готовим к праздничному столу салат Дамский каприз

1:20
Еда

Классический салат "Дамский каприз" — это простое и вкусное блюдо, состоящее из четырёх основных ингредиентов: отварного куриного филе, консервированного ананаса, сыра и майонеза. Этот салат готовится быстро и получается нежным и сочным.

Салат с ананасом и курицей
Фото: flickr.com by wuestenigel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Салат с ананасом и курицей

Чтобы куриное филе получилось сочным и нежным, попробуйте сварить его особым способом. Для этого вам понадобится небольшое количество воды, лавровый лист, петрушка, душистый перец и куриное филе. После закипания куриное филе нужно оставить в горячей воде под крышкой на 20-25 минут, выключив огонь.

Ингредиенты:

  • куриное филе — 400-500 г;
  • сыр — 200 г;
  • консервированный ананас — 250 г;
  • майонез — по вкусу;
  • соль — по желанию;
  • молотый чёрный перец — по желанию.

Приготовление

  1. Сварите куриное филе.
  2. Остудите филе и нарежьте его кубиками.
  3. Натрите сыр на тёрке.
  4. Нарежьте ананас кусочками.
  5. Выложите в салатник слои: сыр, куриное филе, ананас. Каждый слой смажьте майонезом.
  6. При желании добавьте соль и молотый чёрный перец.
  7. Посыпьте салат тёртым сыром и подавайте к столу.

Уточнения

Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

Анана́с хохла́тый, или Анана́с настоя́щий, или Анана́с крупнохохолко́вый (лат. Ananas comosus) — многолетнее травянистое растение, вид рода Ананас (Ananas) семейства Бромелиевые (Bromeliaceae).
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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Сочная и нежная классика из четырёх ингредиентов — готовим к праздничному столу салат Дамский каприз
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