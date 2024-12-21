Сочная и нежная классика из четырёх ингредиентов — готовим к праздничному столу салат Дамский каприз

Классический салат "Дамский каприз" — это простое и вкусное блюдо, состоящее из четырёх основных ингредиентов: отварного куриного филе, консервированного ананаса, сыра и майонеза. Этот салат готовится быстро и получается нежным и сочным.
Чтобы куриное филе получилось сочным и нежным, попробуйте сварить его особым способом. Для этого вам понадобится небольшое количество воды, лавровый лист, петрушка, душистый перец и куриное филе. После закипания куриное филе нужно оставить в горячей воде под крышкой на 20-25 минут, выключив огонь.
Ингредиенты:
Приготовление
Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.
Анана́с хохла́тый, или Анана́с настоя́щий, или Анана́с крупнохохолко́вый (лат. Ananas comosus) — многолетнее травянистое растение, вид рода Ананас (Ananas) семейства Бромелиевые (Bromeliaceae).
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