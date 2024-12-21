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Салат Куриный с грибами покорит ваших гостей своей нежностью, а обойдётся совсем недорого

1:01
Еда

В преддверии Нового года многие задумываются о том, как сэкономить и при этом порадовать гостей вкусными блюдами. Один из вариантов недорогого новогоднего салата — "Куриный с грибами", который станет отличным дополнением к вашему столу. Этот салат состоит из простых и доступных ингредиентов, а вкус у него просто замечательный, попробуйте!

Салат с сельдереем, морковью и сыром
Фото: flickr.com by goblinbox_(queen_of_ad_hoc_bento), https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Салат с сельдереем, морковью и сыром

Ингредиенты:

  • куриный рулет — 150 грамм;
  • вешенки — 300 грамм;
  • лук — 1 штука;
  • морковь — 1 штука;
  • картофель — 3 штуки;
  • сыр — 100 грамм;
  • майонез.

Приготовление

  1. Мелко нарежьте лук, натрите морковь на тёрке, нарежьте вешенки на небольшие кусочки и обжарьте всё вместе до золотистого цвета.
  2. Запеките картофель в духовке, предварительно завернув его в фольгу.
  3. Остудите все ингредиенты и нарежьте их: картофель — кубиком, куриный рулет — кусочками, а сыр натрите на тёрке.
  4. Смешайте все ингредиенты с майонезом.

Уточнения

Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

Вёшенка обыкновенная или вёшенка устричная, или устричный гриб (лат. Pleurotus ostreatus) — съедобный гриб рода вёшенок семейства вёшенковых. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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