Салат Куриный с грибами покорит ваших гостей своей нежностью, а обойдётся совсем недорого

В преддверии Нового года многие задумываются о том, как сэкономить и при этом порадовать гостей вкусными блюдами. Один из вариантов недорогого новогоднего салата — "Куриный с грибами", который станет отличным дополнением к вашему столу. Этот салат состоит из простых и доступных ингредиентов, а вкус у него просто замечательный, попробуйте!
Ингредиенты:
Приготовление
Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.
Вёшенка обыкновенная или вёшенка устричная, или устричный гриб (лат. Pleurotus ostreatus) — съедобный гриб рода вёшенок семейства вёшенковых.
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