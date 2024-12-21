Салат Куриный с грибами покорит ваших гостей своей нежностью, а обойдётся совсем недорого

1:01 Your browser does not support the audio element. Еда

В преддверии Нового года многие задумываются о том, как сэкономить и при этом порадовать гостей вкусными блюдами. Один из вариантов недорогого новогоднего салата — "Куриный с грибами", который станет отличным дополнением к вашему столу. Этот салат состоит из простых и доступных ингредиентов, а вкус у него просто замечательный, попробуйте!

Фото: flickr.com by goblinbox_(queen_of_ad_hoc_bento), https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Салат с сельдереем, морковью и сыром

Ингредиенты:

куриный рулет — 150 грамм;

вешенки — 300 грамм;

лук — 1 штука;

морковь — 1 штука;

картофель — 3 штуки;

сыр — 100 грамм;

майонез.

Приготовление

Мелко нарежьте лук, натрите морковь на тёрке, нарежьте вешенки на небольшие кусочки и обжарьте всё вместе до золотистого цвета. Запеките картофель в духовке, предварительно завернув его в фольгу. Остудите все ингредиенты и нарежьте их: картофель — кубиком, куриный рулет — кусочками, а сыр натрите на тёрке. Смешайте все ингредиенты с майонезом.

Уточнения

Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.



Вёшенка обыкновенная или вёшенка устричная, или устричный гриб (лат. Pleurotus ostreatus) — съедобный гриб рода вёшенок семейства вёшенковых.

