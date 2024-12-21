Рулетики с крабовыми палочками и творожным сыром — отличный пример праздничной закуски за пять минут

Рулеты из лаваша — это простое и вкусное блюдо, которое может стать как отличным перекусом, так и украшением праздничного стола. Мы советуем приготовить рулетики с нежной начинкой из творожного сыра и ароматных крабовых палочек. Это блюдо порадует вас своим вкусом и потребует буквально несколько минут на приготовление.
Ингредиенты (пропорции произвольные, по числу едоков):
Рулетики с творожным сыром и крабами готовятся следующим образом:
Руле́т (от уменьш. фр. roulette — «колёсико», от roue — «колесо») — кулинарное изделие в виде скрученного пласта теста, мяса или другого продукта, с начинкой и без.
Кра́бовые па́лочки — вид продуктов питания, имитирующих крабовое мясо, которые создаются из обработанного рыбного белка сурими или измельчённого мяса белой рыбы.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Пётр Дранга пригласил Агату Муцениеце и её дочь Мию на день рождения отца.