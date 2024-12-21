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Рулетики с крабовыми палочками и творожным сыром — отличный пример праздничной закуски за пять минут

1:01
Еда

Рулеты из лаваша — это простое и вкусное блюдо, которое может стать как отличным перекусом, так и украшением праздничного стола. Мы советуем приготовить рулетики с нежной начинкой из творожного сыра и ароматных крабовых палочек. Это блюдо порадует вас своим вкусом и потребует буквально несколько минут на приготовление.

Лаваш с сыром
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лаваш с сыром

Ингредиенты (пропорции произвольные, по числу едоков):

  • тонкий лаваш,
  • творожный сыр,
  • крабовые палочки,
  • свежий огурец,
  • зелень.

Рулетики с творожным сыром и крабами готовятся следующим образом:

  1. Нарежьте крабовые палочки.
  2. Смешайте их с творожным сыром и измельчённой зеленью (например, укропом).
  3. Смажьте лаваш полученной смесью.
  4. Выложите нарезанный огурец на лаваш.
  5. Заверните лаваш и уберите его в пакет.
  6. Поместите пакет в холодильник на один час.
  7. После охлаждения нарежьте на аккуратные рулетики.

Уточнения

Руле́т (от уменьш. фр. roulette — «колёсико», от roue — «колесо») — кулинарное изделие в виде скрученного пласта теста, мяса или другого продукта, с начинкой и без.

Кра́бовые па́лочки — вид продуктов питания, имитирующих крабовое мясо, которые создаются из обработанного рыбного белка сурими или измельчённого мяса белой рыбы. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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