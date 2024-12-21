Рулетики с крабовыми палочками и творожным сыром — отличный пример праздничной закуски за пять минут

1:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Рулеты из лаваша — это простое и вкусное блюдо, которое может стать как отличным перекусом, так и украшением праздничного стола. Мы советуем приготовить рулетики с нежной начинкой из творожного сыра и ароматных крабовых палочек. Это блюдо порадует вас своим вкусом и потребует буквально несколько минут на приготовление.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лаваш с сыром

Ингредиенты (пропорции произвольные, по числу едоков):

тонкий лаваш,

творожный сыр,

крабовые палочки,

свежий огурец,

зелень.

Рулетики с творожным сыром и крабами готовятся следующим образом:

Нарежьте крабовые палочки. Смешайте их с творожным сыром и измельчённой зеленью (например, укропом). Смажьте лаваш полученной смесью. Выложите нарезанный огурец на лаваш. Заверните лаваш и уберите его в пакет. Поместите пакет в холодильник на один час. После охлаждения нарежьте на аккуратные рулетики.

Уточнения

Руле́т (от уменьш. фр. roulette — «колёсико», от roue — «колесо») — кулинарное изделие в виде скрученного пласта теста, мяса или другого продукта, с начинкой и без.



Кра́бовые па́лочки — вид продуктов питания, имитирующих крабовое мясо, которые создаются из обработанного рыбного белка сурими или измельчённого мяса белой рыбы.

