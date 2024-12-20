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Малосольная путассу — вкусная и дешёвая замена традиционной селёдке к праздничному столу

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Еда

Малосольная путассу — идеальное дополнение к вашему праздничному столу! Этот простой рецепт позволит вам насладиться вкусной и ароматной рыбкой, которая станет отличной заменой традиционной селёдке.

Путассу
Фото: commons.wikimedia.org by Svetlana Tkachenko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Путассу

Ингредиенты:

  • филе путассу — 500 г;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • сахар — 2 щепотки;
  • чёрный перец молотый — 1/4 ч. л.;
  • репчатый лук — 1 маленькая луковица;
  • чеснок — 2-3 зубчика;
  • растительное масло — 3 ст. л.

Приготовление

  1. Филе путассу посыпьте солью, сахаром и перцем, оставьте на 15 минут.
  2. Мелко нарежьте лук, пропустите чеснок через пресс.
  3. Добавьте лук и чеснок к рыбе, перемешайте и отправьте в холодильник на 30 минут мариноваться.
  4. Достаньте рыбу из холодильника, добавьте растительное масло и перемешайте. Готово!

Уточнения

Путассу́ (лат. Micromesistius) — род рыб семейства тресковых.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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