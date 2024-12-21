Идеи салата из курицы. Приготовьте оригинальное блюдо

Готовьте курицу, пока она не перестанет быть розовой внутри. Дайте ей остыть, затем измельчите или нарежьте на небольшие кусочки.
Вымойте и нарежьте овощи и зелень на небольшие кусочки. Чем они меньше, тем лучше для легкого смешивания.
Если вы добавляете фрукты и орехи, нарежьте их небольшими кусочками, чтобы они равномерно распределились в салате.
В большой миске смешайте измельченную курицу, нарезанные овощи, зелень, фрукты и орехи.
В отдельной миске взбейте оливковое масло, бальзамический уксус, дижонскую горчицу, соль и перец. Регулируйте количество по своему вкусу. Полейте салат заправкой и аккуратно перемешайте все вместе. Убедитесь, что все ингредиенты покрыты равномерно.
Посыпьте салат свеженарезанной зеленью. Это добавляет свежести.
Попробуйте немного и при необходимости отрегулируйте приправы. Добавьте еще соли, перца или заправки в соответствии с вашими предпочтениями.
Охладите салат на час, если вы любите его есть охлажденным. Это также позволяет вкусам смешаться.
Куря́тина — кулинарное и промышленное наименование куриного мяса.
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