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Идеи салата из курицы. Приготовьте оригинальное блюдо

1:26
Еда

Подготовка курицы

Готовьте курицу, пока она не перестанет быть розовой внутри. Дайте ей остыть, затем измельчите или нарежьте на небольшие кусочки.

Салат с курицей и ананасами
Фото: openverse.org by wuestenigel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Салат с курицей и ананасами

Нарежьте овощи и зелень

Вымойте и нарежьте овощи и зелень на небольшие кусочки. Чем они меньше, тем лучше для легкого смешивания.

Подготовьте фрукты и орехи

Если вы добавляете фрукты и орехи, нарежьте их небольшими кусочками, чтобы они равномерно распределились в салате.

Смешивайте все

В большой миске смешайте измельченную курицу, нарезанные овощи, зелень, фрукты и орехи.

Заправка

В отдельной миске взбейте оливковое масло, бальзамический уксус, дижонскую горчицу, соль и перец. Регулируйте количество по своему вкусу. Полейте салат заправкой и аккуратно перемешайте все вместе. Убедитесь, что все ингредиенты покрыты равномерно.

Добавьте зелень

Посыпьте салат свеженарезанной зеленью. Это добавляет свежести.

Попробуйте и отрегулируйте

Попробуйте немного и при необходимости отрегулируйте приправы. Добавьте еще соли, перца или заправки в соответствии с вашими предпочтениями.

Охлаждение

Охладите салат на час, если вы любите его есть охлажденным. Это также позволяет вкусам смешаться.

 

Уточнения

Куря́тина — кулинарное и промышленное наименование куриного мяса.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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