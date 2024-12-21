Как необычно использовать орехи в домашних блюдах

1:20 Your browser does not support the audio element. Еда

Мы часто слышим рекомендации о том, чтобы включать орехи в свой рацион чаще. Использовать их в качестве перекуса — это отличный подход, но стоит также проявить немного фантазии. Специалисты из издания Health предлагают интересные идеи о том, где и как можно креативно использовать орехи.

Фото: pxhere.com by piviso.com, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Орехи

Одним из самых очевидных способов применения орехов в кулинарии являются завтраки. Миндаль, кешью, грецкие орехи и несоленые фисташки прекрасно дополнят каши, йогурты и смузи, придавая им несравненный вкус и текстуру.

Для того, чтобы сократить потребление сладостей, попробуйте готовить разнообразные десерты с орехами в главной роли. Для этого возьмите крупные ореховые ядра, растопите темный шоколад и окуните в него орехи. После охлаждения в холодильнике получите полезные "конфеты".

Однако орехи можно использовать не только в сладких рецептах. Добавьте их в салаты или комбинируйте с рисом и киноа для оригинального гарнира. Также они прекрасно подходят для панировки мяса и рыбы — замените обычные панировочные сухари, и получите интересное блюдо. Миндаль и грецкий орех особенно подойдут для этой цели.

Уточнения

Миндаль (миндальный орех) — съедобные ядра семян или сами семена одноимённого растения. Широко культивируется вид Миндаль обыкновенный.



Ке́шью (англ. cashew, от порт. caju), или Анака́рдиум за́падный (лат. Anacardium occidentale), Инди́йский оре́х — дерево, плод которого является распространённым продуктом питания; вид рода Анакардиум семейства Сумаховые.

