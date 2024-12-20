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Почему россияне стали отказываться от покупки красной икры для новогоднего стола

1:06
Еда

Если в прошлом году максимальная цена за килограмм красной икры была в районе 8 тысяч рублей, то в ноябре этого года она "взлетела" до 13 тысяч и даже больше. Однако баснословной прибыли продавцам и производителям не принесла. Россияне массово отказываются от покупки этого деликатеса для новогоднего стола.

Красная икра
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Красная икра

Производители и продавцы заверяют, что цена на красную икру зависит от того, что мало было заготовлено этого деликатеса плюс издержки логистики. Но и это обоснование не нашло поддержки у потребителей.

В итоге продукт залёживается на прилавках, а ведь он относится к скоропортящимся и храниться может лишь 1 год.

Некоторые продавцы и производители стали снижать цены. В Рыбном союзе России ссылаясь на заявление его председателя Александра Панина, заявили, что цены стали "откатывать" вниз и можно найти икру за 9,5 тысяч рублей за килограмм. Правда пока это тоже не особо помогло, сообщают argumenti.ru.

Уточнения

Кра́сная икра́ — икра лососёвых видов рыб, таких как тихоокеанские лососи (горбуша, кета, нерка, кижуч), атлантический лосось (сёмга), форель и её различные формы (палья и проч.), кумжа (в том числе каспийский лосось), таймень, и других.

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Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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