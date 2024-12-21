Лёгкие голубцы: рецепт для тех, кто хочет попробовать новое

2:20 Your browser does not support the audio element. Еда

Традиционные голубцы давно завоевали любовь многих, но что делать, если мясо по каким-то причинам вам не подходит? Решение есть — попробовать оригинальный рецепт голубцов без мяса. Этот вариант блюда оценят не только вегетарианцы и постящиеся, но и те, кто хочет разнообразить рацион или приготовить более легкую версию любимого лакомства.

Фото: commons.wikimedia.org by Чакаровска, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ленивые голубцы

Пошаговый рецепт безмясных голубцов

Шаг 1: Подготовьте начинку

Начните с измельчения лука, чеснока и свежей зелени. Подойдут петрушка, кинза и мята — они добавят блюду яркий аромат и вкус.

Возьмите глубокую миску и засыпьте в нее 2 стакана круглого риса. Добавьте специи: соль, черный перец и щепотку мускатного ореха. Хорошо перемешайте ингредиенты.

Шаг 2: Подготовьте капусту

Для голубцов лучше использовать белокочанную капусту. Отделите листья и проварите их в кипящей воде в течение 5 минут. Альтернативный способ — сварить кочан целиком, а затем аккуратно снять листья.

Обязательно обрежьте толстые прожилки, чтобы листья стали мягкими и удобными для заворачивания. Для удобства можно придать листьям квадратную форму.

Шаг 3: Формируем голубцы

Смешайте рис с подготовленным луком, чесноком и зеленью. Разложите начинку на каждый лист капусты и заверните его, формируя плотный голубец.

Готовые голубцы укладывайте слоями в форму, застеленную пергаментом. Размещайте их плотно друг к другу.

Шаг 4: Готовим соус

Для соуса в отдельной миске смешайте:

1 стакан кипятка,

0,25 стакана оливкового масла,

1 столовую ложку соли,

0,5 чайной ложки черного перца,

сок половины лимона.

Полейте соусом голубцы, накройте их пергаментом и крышкой.

Шаг 5: Запекаем и подаем

Разогрейте духовку до 170 градусов. Выпекайте голубцы в течение 2 часов. После этого дайте им немного остыть — около 15 минут. Готовое блюдо можно перевернуть на тарелку и подавать.

Уточнения

Голубцы́ - традиционное блюдо белорусской, литовской, молдавской, польской, русской и украинской кухонь из бланшированных, начинённых мясным фаршем с рисом и свёрнутых валиком, колбаской, конвертом или рулетиком листьев белокочанной капусты, тушенных или запечённых в сметанном соусе с томатом.

