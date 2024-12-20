Готовим Наполеон дома: простой рецепт для начинающих

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Торт "Наполеон" — легенда среди десертов. Хрустящие коржи, нежный заварной крем и чуть сладкая хрупкость — именно это делает его любимым лакомством для многих. Хотите создать шедевр своими руками? Следуйте нашему рецепту!

Фото: commons.wikimedia.org by Bin im Garten, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Торт Наполеон

Ингредиенты на 8 порций:

Замороженное слоеное бездрожжевое тесто — 500 г

Сливочное масло (82,5%) — 250 г

Сахар — 200 г

Мука — 2 ст. л.

Желтки — 2 шт.

Молоко — 550 м

Сахарная пудра — 1-2 ст. л.

Пошаговый процесс приготовления

Шаг 1: Подготовьте тесто

Выньте слоеное тесто из упаковки и дайте ему полностью оттаять при комнатной температуре. В это время разогрейте духовку до 190°C.

Шаг 2: Формируем коржи

Разрежьте тесто на 12 частей и раскатайте каждую в тонкий пласт. Переложите их на противень, выстланный бумагой для выпечки, и наколите вилкой. Выпекайте до светло-золотистого цвета (5-7 минут).

Шаг 3: Остывание

Готовые коржи аккуратно переложите на решетку и дайте остыть. Повторите процесс для оставшегося теста. Храните коржи при комнатной температуре до сборки торта.

Приготовление крема

Шаг 4: Начинаем основу

Нарежьте сливочное масло кубиками и оставьте размягчаться. В небольшой миске смешайте 50 г сахара с мукой. Желтки взбейте с 2 ст. л. молока, затем соедините с мучной смесью.

Шаг 5: Готовим молоко

В толстостенный сотейник налейте оставшееся молоко, добавьте 150 г сахара и доведите до кипения на слабом огне, помешивая, чтобы сахар растворился.

Шаг 6: Заваривание крема

Тонкой струйкой влейте горячее молоко в желтковую смесь, постоянно помешивая. Перелейте всё в жаропрочную миску и варите на водяной бане до загустения (около 15 минут). Затем охладите.

Шаг 7: Финальная консистенция

Взбейте сливочное масло миксером до пышности, добавляя заварную основу порциями. Взбивайте до однородности.

Сборка торта

Шаг 8: Собираем "Наполеон"

Один корж отложите для украшения. Остальные промажьте кремом и сложите в стопку. Отложенный корж раскрошите и посыпьте торт сверху.

Шаг 9: Финальный штрих

Уберите торт в холодильник на 6-8 часов для пропитки. Перед подачей украсьте сахарной пудрой.

Уточнения

Наполео́н - многослойный торт из слоёного теста с масляным (или заварным) кремом.

