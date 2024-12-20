Готовим Наполеон дома: простой рецепт для начинающих

Торт "Наполеон" — легенда среди десертов. Хрустящие коржи, нежный заварной крем и чуть сладкая хрупкость — именно это делает его любимым лакомством для многих. Хотите создать шедевр своими руками? Следуйте нашему рецепту!
Ингредиенты на 8 порций:
Пошаговый процесс приготовления
Шаг 1: Подготовьте тесто
Выньте слоеное тесто из упаковки и дайте ему полностью оттаять при комнатной температуре. В это время разогрейте духовку до 190°C.
Шаг 2: Формируем коржи
Разрежьте тесто на 12 частей и раскатайте каждую в тонкий пласт. Переложите их на противень, выстланный бумагой для выпечки, и наколите вилкой. Выпекайте до светло-золотистого цвета (5-7 минут).
Шаг 3: Остывание
Готовые коржи аккуратно переложите на решетку и дайте остыть. Повторите процесс для оставшегося теста. Храните коржи при комнатной температуре до сборки торта.
Приготовление крема
Шаг 4: Начинаем основу
Нарежьте сливочное масло кубиками и оставьте размягчаться. В небольшой миске смешайте 50 г сахара с мукой. Желтки взбейте с 2 ст. л. молока, затем соедините с мучной смесью.
Шаг 5: Готовим молоко
В толстостенный сотейник налейте оставшееся молоко, добавьте 150 г сахара и доведите до кипения на слабом огне, помешивая, чтобы сахар растворился.
Шаг 6: Заваривание крема
Тонкой струйкой влейте горячее молоко в желтковую смесь, постоянно помешивая. Перелейте всё в жаропрочную миску и варите на водяной бане до загустения (около 15 минут). Затем охладите.
Шаг 7: Финальная консистенция
Взбейте сливочное масло миксером до пышности, добавляя заварную основу порциями. Взбивайте до однородности.
Сборка торта
Шаг 8: Собираем "Наполеон"
Один корж отложите для украшения. Остальные промажьте кремом и сложите в стопку. Отложенный корж раскрошите и посыпьте торт сверху.
Шаг 9: Финальный штрих
Уберите торт в холодильник на 6-8 часов для пропитки. Перед подачей украсьте сахарной пудрой.
Наполео́н - многослойный торт из слоёного теста с масляным (или заварным) кремом.
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