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Правильная варка картофеля: как сохранить вкус и пользу

1:47
Еда

Многие привыкли варить картофель, просто заливая его холодной водой и ставя на плиту. Но оказывается, этот способ лишает овощ части полезных веществ и вкуса. Разберёмся, как делать это правильно, чтобы картофель получился рассыпчатым, аппетитным и сохранил свои полезные свойства.

Картошка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Картошка

Основной принцип

Картофель, как и макароны, нужно начинать готовить с кипящей воды. Вот пошаговая инструкция:

  • Налейте воду в кастрюлю, но не кладите картофелины.
  • Доведите воду до кипения на сильном огне.
  • Как только вода закипит, аккуратно опустите в неё сырые картофелины.

Если картофель окажется в кипящей воде, на его поверхности моментально образуется естественный защитный барьер. Это препятствует вымыванию крахмала и сохраняет полезные компоненты внутри клубней. В результате картофель становится рассыпчатым, вкусным и гораздо полезнее.

Когда стоит использовать холодную воду

Есть ситуации, в которых традиционный метод всё же оправдан:

  • Варка в мундире: чтобы кожура не трескалась, клубни лучше варить в холодной воде.
  • Крупные картофелины: при большом размере картофель должен прогреваться равномерно, что проще достигается при медленном нагревании в холодной воде.

Почему важно варить картофель правильно

  • Сохранение полезных веществ: витамины и микроэлементы остаются внутри.
  • Более аппетитный внешний вид: картофель не становится водянистым и не разваривается.
  • Лучшая текстура: готовое блюдо получается рассыпчатым и вкусным.

Теперь вы знаете, как превратить простое блюдо в кулинарный шедевр, следуя простым правилам.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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