Что приготовить из лишних мандаринов: лёгкий и витаминный салат

Закупились мандаринами перед праздником и не знаете, что с ними делать? Вместо традиционных оливье и селёдки под шубой приготовьте лёгкий и витаминный салат с мандаринами. Это освежающее блюдо подарит праздничное настроение и удивит гостей своим вкусом.
Мандариновый салат — это не только оригинальный вкус, но и источник витаминов. В отличие от привычных зимних блюд, он не утяжеляет организм, а наполняет его энергией и свежестью.
Лёгкость и польза: салат не только вкусный, но и очень питательный благодаря сочетанию орехов, авокадо и сыра. Новый взгляд на привычное: мандарины раскрываются с неожиданной стороны. Простота приготовления: не нужно быть шеф-поваром, чтобы создать этот кулинарный шедевр.
Мандари́н (лат. Cītrus reticulāta) — небольшое вечнозелёное дерево, вид рода Цитрус (Citrus) семейства Рутовые (Rutaceae); это же слово обозначает плод этого растения.
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