Что приготовить из лишних мандаринов: лёгкий и витаминный салат

1:54 Your browser does not support the audio element. Еда

Закупились мандаринами перед праздником и не знаете, что с ними делать? Вместо традиционных оливье и селёдки под шубой приготовьте лёгкий и витаминный салат с мандаринами. Это освежающее блюдо подарит праздничное настроение и удивит гостей своим вкусом.

Фото: flikr.com by Tom Harpel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Мандарины

Почему стоит попробовать

Мандариновый салат — это не только оригинальный вкус, но и источник витаминов. В отличие от привычных зимних блюд, он не утяжеляет организм, а наполняет его энергией и свежестью.

Пошаговый рецепт

Орехово-медовая основа . Возьмите 230 граммов грецких орехов и смешайте с 2 столовыми ложками мёда. Запекайте смесь 12 минут при температуре 190 градусов.

. Возьмите 230 граммов грецких орехов и смешайте с 2 столовыми ложками мёда. Запекайте смесь 12 минут при температуре 190 градусов. Приготовление заправки . Смешайте следующие ингредиенты: 60 мл апельсинового сока, 50 мл оливкового масла, 2 чайные ложки яблочного уксуса, 40 граммов ореховой пасты, 1 чайную ложку мёда, 2 перышка нарезанного зелёного лука. Добавьте соль и перец по вкусу.

. Смешайте следующие ингредиенты: 60 мл апельсинового сока, 50 мл оливкового масла, 2 чайные ложки яблочного уксуса, 40 граммов ореховой пасты, 1 чайную ложку мёда, 2 перышка нарезанного зелёного лука. Добавьте соль и перец по вкусу. Основные компоненты . В большой миске соедините: готовую орехово-медовую смесь, 150 граммов покрошенного адыгейского сыра, 2 нарезанных авокадо, 6 очищенных и нарезанных мандаринов, 400 граммов салатной смеси.

. В большой миске соедините: готовую орехово-медовую смесь, 150 граммов покрошенного адыгейского сыра, 2 нарезанных авокадо, 6 очищенных и нарезанных мандаринов, 400 граммов салатной смеси. Завершающий штрих. Залейте приготовленный салат заправкой, тщательно перемешайте и подавайте на стол.

Чем удивляет это блюдо

Лёгкость и польза: салат не только вкусный, но и очень питательный благодаря сочетанию орехов, авокадо и сыра. Новый взгляд на привычное: мандарины раскрываются с неожиданной стороны. Простота приготовления: не нужно быть шеф-поваром, чтобы создать этот кулинарный шедевр.

Уточнения

Мандари́н (лат. Cītrus reticulāta) — небольшое вечнозелёное дерево, вид рода Цитрус (Citrus) семейства Рутовые (Rutaceae); это же слово обозначает плод этого растения.

