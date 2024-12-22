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Что приготовить из лишних мандаринов: лёгкий и витаминный салат

1:54
Еда

Закупились мандаринами перед праздником и не знаете, что с ними делать? Вместо традиционных оливье и селёдки под шубой приготовьте лёгкий и витаминный салат с мандаринами. Это освежающее блюдо подарит праздничное настроение и удивит гостей своим вкусом.

Мандарины
Фото: flikr.com by Tom Harpel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Мандарины

Почему стоит попробовать

Мандариновый салат — это не только оригинальный вкус, но и источник витаминов. В отличие от привычных зимних блюд, он не утяжеляет организм, а наполняет его энергией и свежестью.

Пошаговый рецепт

  • Орехово-медовая основа. Возьмите 230 граммов грецких орехов и смешайте с 2 столовыми ложками мёда. Запекайте смесь 12 минут при температуре 190 градусов.
  • Приготовление заправки. Смешайте следующие ингредиенты: 60 мл апельсинового сока, 50 мл оливкового масла, 2 чайные ложки яблочного уксуса, 40 граммов ореховой пасты, 1 чайную ложку мёда, 2 перышка нарезанного зелёного лука. Добавьте соль и перец по вкусу.
  • Основные компоненты. В большой миске соедините: готовую орехово-медовую смесь, 150 граммов покрошенного адыгейского сыра, 2 нарезанных авокадо, 6 очищенных и нарезанных мандаринов, 400 граммов салатной смеси.
  • Завершающий штрих. Залейте приготовленный салат заправкой, тщательно перемешайте и подавайте на стол.

Чем удивляет это блюдо

Лёгкость и польза: салат не только вкусный, но и очень питательный благодаря сочетанию орехов, авокадо и сыра. Новый взгляд на привычное: мандарины раскрываются с неожиданной стороны. Простота приготовления: не нужно быть шеф-поваром, чтобы создать этот кулинарный шедевр.

Уточнения

Мандари́н (лат. Cītrus reticulāta) — небольшое вечнозелёное дерево, вид рода Цитрус (Citrus) семейства Рутовые (Rutaceae); это же слово обозначает плод этого растения.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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